Argentina-Svizzera, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la grande paura nel match vinto in extremis contro l'Egitto, i campioni del mondo in carica affrontano un avversario molto ostico come la Svizzera. Scaloni sceglie Alvarez e non Lautaro come partner di Messi, per il resto formazione confermata. Yakin mescola le carte: Embolo punta centrale con Sow, Rieder e Ndoye alle spalle. Si gioca a Kansas City, calcio d'inizio alle 3
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Rieder, Ndoye; Embolo. Ct. Yakin
Lo spogliatoio dell'Argentina a Kansas City
Norvegia-Inghilterra 1-2 dts: per gli inglesi Argentina o Svizzera
La nazionale di Tuchel, trascinata da Bellingham, ribalta la Norvegia 2-1 ai supplementari e conquista la semifinale (la quarta della sua storia). Al 36' la sblocca la magia di Schjelderup, ma nel recupero del primo tempo pareggia il n. 10 dell'Inghilterra. All'inizio della ripresa gol annullato a Heggem, poi a un quarto d'ora dal termine Ajer colpisce una traversa: si va ai supplementari, dove segna ancora Bellingham e firma la seconda doppietta consecutiva che fa sognare gli inglesi
Inghilterra in semifinale: Norvegia rimontata 2-1Vai al contenuto
La presentazione della sfida sul profilo 'X' della Svizzera
La formazione della Svizzera in grafica
Svizzera, le scelte di formazione
Yakin mescola le carte anche se il punto fermo in attacco resta Embolo. Alle sue spalle Sow, Rieder e Ndoye. A centrocampo confermati Xhaka e Freuler
La formazione dell'Argentina in grafica
Argentina, le scelte di formazione
Scaloni sceglie Julian Alvarez come partner di Messi in attacco, Lautaro va in panchina. Poi solita formazione con un centrocampo folto: tutti insieme De Paul, Enzo Fernandez, MacAllister e Paredes
Le formazioni ufficiali
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez; Freuler, Xhaka; Rieder, Sow, Ndoye; Embolo. Ct. Yakin
Statistiche e curiosità
L'Argentina ha vinto entrambi i precedenti contro la Svizzera ai Mondiali, imponendosi per 2-0 nel 1966 e per 1-0 nel 2014, nell'ultimo incontro ufficiale tra le due nazionali.
Svizzera mai vittoriosa in sette sfide con l'Argentina
La Svizzera non ha mai battuto l'Argentina in sette sfide in tutte le competizioni (2 pareggi, 5 sconfitte). Solo contro la Russia (12, incluse le sfide contro l'URSS) la nazionale elvetica ha giocato più partite senza mai riuscire a vincere nella sua storia.
Svizzera, un solo successo su dieci contro sudamericane ai Mondiali
La Svizzera ha vinto solo una delle 10 partite giocate ai Mondiali contro squadre sudamericane (3 pareggi, 6 sconfitte), battendo l'Ecuador per 2-1 nella fase a gironi del 2014; tuttavia, nel turno precedente ha eliminato la Colombia ai rigori, dopo lo 0-0 con cui si erano chiusi i supplementari.
Svizzera mai in svantaggio durante i Mondiali 2026
La Svizzera è l'unica squadra a non essere mai andata in svantaggio durante l'intero percorso dei Mondiali 2026, tra qualificazione e fase finale del torneo, per un totale di 11 partite (6 di qualificazione e 5 nella fase finale).
Argentina imbattuta nelle ultime 11 gare a un Mondiale
Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Arabia Saudita nel match d'esordio del 2022, l'Argentina non ha perso alcuna delle successive 11 partite ai Mondiali (9 vittorie, 2 pareggi), registrando la sua striscia di imbattibilità più lunga nella storia della competizione.
Argentina sempre in gol nelle ultime 14 gare ai Mondiali
L'Argentina ha segnato in ognuna delle ultime 14 partite ai Mondiali, dalla sconfitta per 3-0 contro la Croazia nella fase a gironi del 2018. L'Albiceleste ha realizzato in particolare almeno due gol in ciascuna delle ultime 11 gare, eguagliando la più lunga serie di questo tipo per una squadra nella storia della competizione (anche l'Uruguay arrivò a 11, tra il 1930 e il 1954).
Solo la Spagna ha subito meno tiri rispetto all'Argentina
Tra le otto squadre rimaste ai Mondiali 2026, solo la Spagna (5) ha subito meno tiri nello specchio dell'Argentina (9). Tuttavia, l'Argentina ha incassato cinque gol da questi tiri subiti (56%), una percentuale inferiore solo a quella di Uzbekistan (65% - 11/17) e Tunisia (63% - 12/19) nel torneo in corso
Messi a caccia del record di Ademir
Lionel Messi ha segnato otto gol con l'Argentina ai Mondiali 2026, miglior marcatore assoluto nel torneo in corso. L'unico giocatore sudamericano ad aver segnato di più in una singola edizione è stato il brasiliano Ademir nel 1950 (9).
Embolo, 13 partecipazioni al gol nelle ultime 17 presenze con la Svizzera
Breel Embolo ha partecipato a 13 gol nelle sue ultime 17 presenze con la Svizzera in tutte le competizioni, segnando 11 reti e fornendo due assist. Tuttavia, negli 87 minuti giocati contro la Colombia nel turno precedente, non ha tentato alcun tiro e ha giocato un solo pallone nell'area avversaria.
I numeri sui passaggi di Xhaka in questo Mondiale
Granit Xhaka ha effettuato più line breaking passes nell'ultimo terzo di campo rispetto a qualsiasi altro giocatore ai Mondiali 2026 (50); in generale, solo Rodri (80) ha effettuato più line breaking passes in tutto il campo rispetto al capitano svizzero (75).