Norvegia-Inghilterra, le probabili formazioni dei quarti di finale dei Mondiali
Norvegia e Inghilterra si giocano un posto in semifinale ai Mondiali. Solbakken conferma Haaland al centro dell'attacco, con Bobb, Ødegaard e Schjelderup alle sue spalle. Tuchel deve invece fare i conti la squalifica di Quansah: recuperati Guehi e Rice che dovrebbero giocare dall'inizio oltre a James che però non dovrebbe partire dal 1', a destra è favorito Spence. Di seguito le probabili formazioni
- Portiere: ORJAN NYLAND
- Terzino sinistro: JULIAN RYERSON
- Difensore centrale: KRISTOFFER AJER
- Difensore centrale: TORBJORNHEGGEM
- Terzino sinistro: DAVID WOLFE
- Centrocampista centrale: PATRICK BERG
- Centrocampista centrale: SANDER BERGE
- Esterno destro: OSCAR BOBB
- Trequartista: MARTIN ODEGAARD
- Esterno sinistro: ANDREAS SHJELDRUP
- Attaccante: ERLING HAALAND
- Portiere: JORDAN PICKFORD
- Terzino destro: DJED SPENCE
- Difensore centrale: EZRI KONSA
- Difensore centrale: MARC GUEHI
- Terzino sinistro: NICO O'REILLY
- Centrocampista centrale: DECLAN RICE
- Centrocampista centrale: ELLIOT ANDERSON
- Esterno destro: BUKAYO SAKA
- Trequartista: JUDE BELLINGHAM
- Esterno sinistro: ANTHONY GORDON
- Attaccante: HARRY KANE
- Norvegia (4-2-3-1): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge; Bobb, Ødegaard, Schjelderup; Haaland. Ct. Solbakken
- Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Burn, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel