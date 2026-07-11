 Norvegia Inghilterra, probabili formazioni dei quarti di finale dei Mondiali | Sky Sport
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Norvegia-Inghilterra, le probabili formazioni dei quarti di finale dei Mondiali

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Norvegia e Inghilterra si giocano un posto in semifinale ai Mondiali. Solbakken conferma Haaland al centro dell'attacco, con Bobb, Ødegaard e Schjelderup alle sue spalle. Tuchel deve invece fare i conti la squalifica di Quansah: recuperati Guehi e Rice che dovrebbero giocare dall'inizio oltre a James che però non dovrebbe partire dal 1', a destra è favorito Spence. Di seguito le probabili formazioni 

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