Norvegia e Inghilterra si giocano un posto in semifinale ai Mondiali. Solbakken conferma Haaland al centro dell'attacco, con Bobb, Ødegaard e Schjelderup alle sue spalle. Tuchel deve invece fare i conti la squalifica di Quansah: recuperati Guehi e Rice che dovrebbero giocare dall'inizio oltre a James che però non dovrebbe partire dal 1', a destra è favorito Spence. Di seguito le probabili formazioni

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