Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

Per la prima volta nella storia dei Mondiali, le quattro semifinaliste coincidono con le prime quattro nazionali del Ranking FIFA: Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra. Ma non è solamente un caso... Durante il sorteggio la Fifa aveva infatti introdotto una novità regolamentare che garantiva alle prime quattro del ranking percorsi separati qualora avessero chiuso al primo posto i rispettivi gironi. Una scelta pensata per favorire una fase finale con le sfide di maggior prestigio, che si è concretizzata con le semifinali Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra