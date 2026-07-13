Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

I quarti di finale sono finiti e ora è il momento di pensare alle semifinali. La Francia sfiderà la Spagna martedì 14 luglio alle 21.00, mentre l'Inghilterra se la vedrà con l'Argentina mercoledì 15 luglio alle 21.00. Oggi, quindi, giornata di riposo: tutte le novità e gli aggiornamenti dai Mondiali
Mondiale 2026, le semifinali rispecchiano il ranking Fifa: ma non è solo un caso...
Per la prima volta nella storia dei Mondiali, le quattro semifinaliste coincidono con le prime quattro nazionali del Ranking FIFA: Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra. Ma non è solamente un caso... Durante il sorteggio la Fifa aveva infatti introdotto una novità regolamentare che garantiva alle prime quattro del ranking percorsi separati qualora avessero chiuso al primo posto i rispettivi gironi. Una scelta pensata per favorire una fase finale con le sfide di maggior prestigio, che si è concretizzata con le semifinali Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra
Il percorso delle big verso la finale
Decise le semifinali dei Mondiali: si affronteranno Francia e Spagna e Argentina-Inghilterra. Sì, ma quale delle 'favorite' ha avuto il percorso più "facile"?
Mondiali, la possibile finale e il percorso delle big 4Vai al contenuto
Il calendario delle semifinali
Parte sinistra
- Francia - Spagna - martedì 14 luglio ore 21.00
Parte destra
- Inghilterra - Argentina - mercoledì 15 luglio ore 21.00
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