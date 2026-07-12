Sulla scia di Pelé e Maradona, sarà Bellingham l'anti Messi

Ci vuole una doppietta del campione del Real Madrid per piegare una Norvegia combattiva e ben messa in campo, punita solo da un errore del portiere Nyland. Bellingham ora troverà sulla sua strada un'altra leggenda come Leo Messi, trascinatore di un'Argentina troppo dipendente dal suo talento nonostante i 39 anni già compiuti
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