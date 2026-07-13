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diario mondiale

Perché l'America, fra le stelle dei Mondiali, ha scelto Haaland

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino
©IPA/Fotogramma

Nessuna polemica, voglia di conoscere abitudini e costumi americani e di sorridere sempre anche quando, alla fine, si torna a casa. Haaland è stato un modello dentro e fuori dal campo di questo Mondiale e la sua Norvegia ha indicato una strada da seguire. Anche per l'Italia

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