Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Nazionale, Conte: "E' l'ora dei fatti, non delle chiacchiere e della politica"

Mondiali

L'ex Ct azzurro alla Gazzetta: "Troppe parole sono state dette sull'Italia, è l'ora dei fatti. Non possiamo saltare tre Mondiali di fila: è stata compiuta un'impresa al contrario". E sulla semifinale dei Mondiali tra Argentina e Inghilterra: "Kane è un nove, ma un po' an che un dieci. Messi ancora oltre le aspettative, Lautaro..."

MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE

Spende poche parole sulla Nazionale italiana Antonio Conte nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ma lasciano il segno e fotografano ciò che è successo fino ad oggi in attesa di capire chi sarà la prossima guida degli Azzurri: "Una parola sull'Italia? Ne sono state dette troppe. È l'ora dei fatti, non delle chiacchiere e della politica. Non possiamo saltare tre Mondiali di fila: è stata compiuta un'impresa al contrario".

Conte su Messi: "Ancora una volta è andato oltre le aspettative. Lautaro..."

"È andato oltre le aspettative, ancora una volta. Si è presentato in una condizione incredibile che dimostra la professionalità e la voglia: a 39 anni è ancora determinante", ha poi detto Conte analizzando il cammino ai Mondiali dell'Argentina (attesa stasera dall'Inghilterra nella seconda semifinale). In tema di argentini, inevitabile un riferimento anche a Lautaro Martinez (e all'Inter, sua ex squadra): "C'è un'Inter con lui e senza: la sua presenza sposta tanto. L'azione nel terzo gol dell'Argentina all'Egitto è passata un po' inosservata, ma è pazzesca: ha risalito il campo, ha difeso palla, ha lasciato a Enzo Fernandez il tempo di arrivare e ha fatto un cross perfetto. Non ti aspetti da un nove una giocata del genere".

Conte racconta Kane: "Un nove... ma quasi un dieci"

Aspettando la sfida di questa sera, non poteva mancare un giudizio su Harry Kane, allenato da Conte ai tempi del Tottenham: "È un grande nove, ma è anche quasi un dieci: capisce i movimenti, sa quando abbassarsi e fare il regista. Giocatore eccezionale, di grande qualità tecnica. Era ingiusto che non avesse vinto nulla, nel Bayern finalmente si sta prendendo le soddisfazioni che merita. E chissà non ci riesca anche in nazionale".

Conte: "Hassan, Bouaddi e Oulai mi so no piaciuti molto"

Tra i giocatori meno noti del Mondiale, tre hanno catturato l'attenzione di Conte: 

"Mi sono piaciuti Hassan, l’esterno dell’Egitto; Bouaddi, il centrocampista del Marocco. E poi Oulai, il centrocampista della Costa d’Avorio".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

live Mondiali

Oggi è il giorno della prima semifinale dei Mondiali 2026. A Dallas questa sera alle 21 si...

Haaland torna a Oslo con un procione imbalsamato

ma dai!

Dopo l'eliminazione dal Mondiale, l'attaccante ha visitato in forma privata uno storico negozio...

Mondiali: iniziano le semifinali, il calendario

Mondiali

Dopo due giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale. La prima semifinale in...

Accadde oggi: Pickford para un quasi-gol da sogno

un gol al giorno

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...

Morto a 38 anni l'arbitro Rob Dieperink

olanda

L'olandese è stato trovato privo di vita nella sua casa. Era stato escluso dai Mondiali a seguito...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE