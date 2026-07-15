L'ex Ct azzurro alla Gazzetta: "Troppe parole sono state dette sull'Italia, è l'ora dei fatti. Non possiamo saltare tre Mondiali di fila: è stata compiuta un'impresa al contrario". E sulla semifinale dei Mondiali tra Argentina e Inghilterra: "Kane è un nove, ma un po' an che un dieci. Messi ancora oltre le aspettative, Lautaro..." MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE

Spende poche parole sulla Nazionale italiana Antonio Conte nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ma lasciano il segno e fotografano ciò che è successo fino ad oggi in attesa di capire chi sarà la prossima guida degli Azzurri: "Una parola sull'Italia? Ne sono state dette troppe. È l'ora dei fatti, non delle chiacchiere e della politica. Non possiamo saltare tre Mondiali di fila: è stata compiuta un'impresa al contrario".

Conte su Messi: "Ancora una volta è andato oltre le aspettative. Lautaro..."

"È andato oltre le aspettative, ancora una volta. Si è presentato in una condizione incredibile che dimostra la professionalità e la voglia: a 39 anni è ancora determinante", ha poi detto Conte analizzando il cammino ai Mondiali dell'Argentina (attesa stasera dall'Inghilterra nella seconda semifinale). In tema di argentini, inevitabile un riferimento anche a Lautaro Martinez (e all'Inter, sua ex squadra): "C'è un'Inter con lui e senza: la sua presenza sposta tanto. L'azione nel terzo gol dell'Argentina all'Egitto è passata un po' inosservata, ma è pazzesca: ha risalito il campo, ha difeso palla, ha lasciato a Enzo Fernandez il tempo di arrivare e ha fatto un cross perfetto. Non ti aspetti da un nove una giocata del genere".

Conte racconta Kane: "Un nove... ma quasi un dieci" Aspettando la sfida di questa sera, non poteva mancare un giudizio su Harry Kane, allenato da Conte ai tempi del Tottenham: "È un grande nove, ma è anche quasi un dieci: capisce i movimenti, sa quando abbassarsi e fare il regista. Giocatore eccezionale, di grande qualità tecnica. Era ingiusto che non avesse vinto nulla, nel Bayern finalmente si sta prendendo le soddisfazioni che merita. E chissà non ci riesca anche in nazionale".