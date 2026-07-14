Inghilterra-Argentina, le probabili formazioni della semifinale dei Mondiali
Seconda semifinale dei Mondiali 2026: ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. Kane e Bellingham contro Messi: le probabili formazioni della partita
- Portiere: PICKFORD
- Terzino destro: REECE JAMES
- Difensore centrale: KONSA
- Difensore centrale: GUEHI
- Terzino destro: O'REILLY
- Centrocampista centrale: ANDERSON
- Centrocampista centrale: RICE
- Ala destra: SAKA
- Trequartista: BELLINGHAM
- Ala sinistra: GORDON
- Attaccante centrale: KANE
- INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa,, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.
- Portiere: DIBU MARTINEZ
- Terzino destro: MOLINA
- Difensore centrale: ROMERO
- Difensore centrale: LISANDRO MARTINEZ
- Terzino sinistro: TAGLIAFICO
- Centrocampista difensivo: PAREDES
- Esterno destro: DE PAUL
- Trequartista: ENZO FERNANDEZ
- Esterno sinistro: MAC ALLISTER
- Attaccante: MESSI
- Attaccante: JULIAN ALVAREZ
- ARGENTINA (4-1-3-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. Ct: Scaloni.