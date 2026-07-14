Inghilterra-Argentina, le probabili formazioni della semifinale dei Mondiali

Seconda semifinale dei Mondiali 2026: ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. Kane e Bellingham contro Messi: le probabili formazioni della partita

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