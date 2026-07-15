Davvero la Francia di Deschamps ha sempre avuto la squadra più forte dal 2014 a oggi?

Introduzione
Forse non tutti lo ricordano, ma Deschamps è alla guida della Francia da lontano 2014. Era l'agosto di quattordici anni fa e lui — già campione del mondo da capitano bleus — diventava Ct della nazionale. Ha sempre avuto a disposizione talenti eccezionali. Un metodo di sviluppo dei giovanissimi a livello nazionale invidiato da tutto il mondo e che lo ha portato, negli anni, a un vero e proprio imbarazzo della scelta, soprattutto nel parco attaccanti. Eppure in finale ci è andata la Spagna. Nella sua era Deschamps ha portato a casa un Mondiale (che poco non è…), ma in molti giurerebbero che avrebbe potuto fare anche di più. È vero? Ecco tutte le sue formazioni tipo, torneo dopo torneo. Giudicate voi…
Quello che devi sapere
La prima Francia di Deschamps
Prima, però, un passo indietro. Agosto 2014, dicevamo. La Francia ha vinto il Mondiale del 1998 ed è arrivata di nuovo in finale nel 2006, ma il ricambio generazionale stenta a decollare. Deschamps viene scelto come uomo nuovo al comando: la sua ouverture in un'amichevole finita 0-0 contro l'Uruguay. In squadra già tanti big, decisamente non tutti 'big' come quelli del presente…
- 4231: Lloris; Debuchy, Yanga-Mbiwa, Sakho, Evra; Gonalons, Mavuba; Valbuena, Benzema, Ribery; Giroud
Dalla panchina Jallet, Gomis, Capoue, Martin e Briand. Poco dopo inizia il suo vero percorso nelle qualificazioni al Mondiale del 2012: nel gruppo c'è anche una fortissima Spagna che ha appena vinto (in serie) Europeo 2008, Mondiale 2010 ed Europeo 2012. E infatti i bleus finiscono secondi nel girone e devono passare per i playoff. Li superano eliminando l'Ucraina (sconfitta clamorosa per 2-0 all'andata ribaltata da un epico 3-0 in Francia). La sua storia può iniziare.
Mondiale 2014
È l'anno della Germania che in semifinale rifila sette sberle al Brasile padrone di casa e poi vince la coppa. Ecco perché l'1-0 con cui i francesi escono nei quarti coi tedeschi, letto a posteriori, non suona neanche così male. E poi perché il secondo ricambo generazionale è in corso. Questo è il suo XI tipo:
- 433: Lloris; Debuchy, Varane, Sakho, Evra; Matuidi, Cabaye, Pogba; Valbuena, Benzema, Griezmann
- Altri giocatori notabili: Giroud. Ribery out per infortunio
Euro 2016
La Francia di Deschamps inizia a decollare, ma i 'talentini' che saranno campionissimi (uno su tutti: Kylian Mbappé) sono ancora piccoli e giocano soltanto nelle selezioni giovanili. È l'Europeo casalingo. Payet in formato extralusso, Griezmann nel 'prime'. La Francia si vendica della Germania battendola 2-0 in semifinale, poi scarta un regalo inatteso durante la finalissima: Cristiano Ronaldo si fa male al 25' ed esce in lacrime. Sembra fatta. Esatto: sembra. La meteora Eder firma il gol partita. Niente festa sugli Champs Elysees…
- 433: Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti, Évra; Pogba, Sissoko, Matuidi; Griezmann, Giroud, Payet
- Altri giocatori notabili: Martial, Kanté, Gignac. Varane out per infortunio. Benzema out per il 'caso Valbuena'
Mondiale 2018
È quello della Francia campione. Una Francia fortissima che strapazza l'Argentina di Messi agli ottavi, batte Uruguay e Belgio e si invola verso la finale-poker contro la Croazia. Insomma, non c'è storia. Deschamps diventa il terzo uomo a vincere il Mondiale sia da giocatore che da allenatore, dopo Zagallo e Beckenbauer. Sembra solo l'inizio…
- 4231: Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, L. Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud
- Altri giocatori notabili: Dembélé, Thauvin, Fekir, Tolisso. Benzema out per il 'caso Valbuena'
Euro 2021
Da questo momento — inteso post trionfo Mondiale 2018 — la Francia è sempre 'la più forte'. O almeno ai nastri di partenza. Insomma, non ci sono dubbi che il roster a disposizione di Deschamps sia superiore, pur riconoscendo (ovvio) il valore altissimo di tante altre nazionali. Euro 2021, però, va malissimo per loro: fuori addirittura agli ottavi contro la Svizzera, rimontati dal 3-1 al 3-3 negli ultimi dieci minuti e poi eliminati ai rigori. Con errore esiziale di Mbappé!
- 4312: Lloris; Koundé, Kimpembe, Varane, L. Hernandez; Pogba, Kantè, Rabiot; Griezmann; Mbappé, Benzema
- Altri giocatori notabili: Pavard, Giroud, Dembélé, Coman, Maignan, Thuram
Mondiale 2022
Di nuovo, copia-incolla: la Francia sulla carta è la più forte, pochi dubbi. Ed è anche campione in carica. E lo dimostra. Il Pallone d'Oro Benzema è già tornato in rosa dall'Europeo del 2021, ma si fa male; c'è comunque abbondanza di campioni. Eliminata l'Inghilterra ai quarti, poi il Marocco-rivelazione in semifinale. La finale contro l'Argentina è un film: quell'errore di Kolo Muani, i rigori… Fosse andata diversamente staremmo parlando di uno storico back-to-back riuscito, nella storia, solo a Italia e Brasile, per di più negli anni Trenta e Sessanta…
- 4231: Lloris; Koundé, Upamecano, Varane, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud
- Altri giocatori notabili: Konaté, Pavard, Camavinga, Coman, Kolo Muani, Thuram. Out per infortunio Kanté, Benzema, Pogba
Euro 2024
Dopo i recenti fallimenti (Euro 2016 in casa non vinto e l'eliminazione agli ottavi per mano della Svizzera), la Francia vuole rifarsi in campo europeo. Non ci riesce. Solito squadrone, ma il cartello 'stop' è collegato al presente: Spagna. Fuori in semifinale contro i futuri campioni. Anche in questo caso il 'roster' non basta…
- 433: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé
- Altri giocatori notabili: Pavard, Konaté, Camavinga, Barcola, Coman, Griezmann, Giroud, Thuram
Mondiale 2026
Sempre loro, sempre la Spagna. È forse nel Mondiale del presente che la Francia arriva al suo massimo, in quanto a talento offensivo. Motivo semplice: nel mentre sono esplosi Olise, Doué e Barcola. E Dembélé ha raggiunto la sua consacrazione vincendo il Pallone d'Oro. Mbappé è sempre Mbappé e, oggi, a dispetto dell'esito finale del torneo (o delle sue ultime non-vittorie a Madrid) possiamo serenamente definirlo nel suo 'prime'. Eppure… Eppure in finale ci va la Spagna. Resta la domanda, difficilissima: vincere un "solo" Mondiale è stato troppo poco?
- 4231: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué/Barcola; Mbappé
- Altri giocatori notabili: Cherki, Konaté, L. Hernandez, Kanté, Koné, Mateta, Thuram. Out per infortuno Ekitiké
E ora?
Dopo quattordici anni l'era Deschamps sembra giunta al capolinea: il ricambio di guida tecnica è annunciato da tempo, anche se difficilmente verrà presta una posizione ufficiale con ancora la finale del terzo posto da giocare. Il sostituto? Sembra annunciato anche lui: dovrebbe toccare a Zinedine Zidane, un'altra leggenda.