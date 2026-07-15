Davvero la Francia di Deschamps ha sempre avuto la squadra più forte dal 2014 a oggi?

Introduzione

Forse non tutti lo ricordano, ma Deschamps è alla guida della Francia da lontano 2014. Era l'agosto di quattordici anni fa e lui — già campione del mondo da capitano bleus — diventava Ct della nazionale. Ha sempre avuto a disposizione talenti eccezionali. Un metodo di sviluppo dei giovanissimi a livello nazionale invidiato da tutto il mondo e che lo ha portato, negli anni, a un vero e proprio imbarazzo della scelta, soprattutto nel parco attaccanti. Eppure in finale ci è andata la Spagna. Nella sua era Deschamps ha portato a casa un Mondiale (che poco non è…), ma in molti giurerebbero che avrebbe potuto fare anche di più. È vero? Ecco tutte le sue formazioni tipo, torneo dopo torneo. Giudicate voi…

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