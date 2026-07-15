Un Mbappé amareggiato ha commentato nel post partita la sconfitta in semifinale contro la Spagna. "Non abbiamo disputato la partita che volevamo, né dal punto di vista tattico né da quello tecnico. Anche il livello generale della nostra prestazione non è stato all'altezza. In una semifinale di un Mondiale, se non fai ciò che serve per vincere, il risultato è inevitabile", ha dichiarato il capitano della Francia

La Francia non riesce ad accedere alla terza finale mondiale consecutiva. Passa la Spagna, che è riuscita a 'incartare' gli uomini di Deschamps come ammesso dallo stesso Kylian Mbappé nel post partita. "All'inizio ci siamo sempre ritrovati in tre contro due a centrocampo. Contro la Spagna è complicato: Rodri e Fabian avevano troppo tempo per giocare. È lì che abbiamo fallito, nella comunicazione del pressing", ha dichiarato il capitano dei francesi all'emittente M6.