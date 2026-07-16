Inghilterra di Tuchel eliminata, nessun Ct straniero ha mai vinto un MondialeLA "MALEDIZIONE"
La "maledizione" dei Ct stranieri ai Mondiali continua. Con la sconfitta dell'Inghilterra di Tuchel, infatti, neanche in questa edizione della Coppa del Mondo vincerà un Commissario Tecnico straniero, come in tutte e 22 le edizioni precedenti
L'Italia di Lippi, la Germania di Low, la Francia di Deschamps e non solo, c'è una caratteristica che lega tutte e 22 le squadre che hanno vinto un Mondiale: sono state tutte allenata da un Ct della proprio Paese. Nessun Commissario Tecnico straniero ha mai vinto una Coppa del Mondo e, dopo l'eliminazione dell'Inghilterra del tedesco Thomas Tuchel, questa "maledizione" è destinata a continuare almeno fino al 2030. In finale, infatti, si sfideranno Spagna e Argentina, guidate dallo spagnolo De La Fuente e dall'argentino Scaloni. In questa edizione dei Mondiali sono stati diversi i Ct eliminati oltre a Tuchel, da Montella (Turchia), Ancelotti (Brasile) e Cannavaro (Uzbekistan) fino a Pochettino (Usa), Lopetegui (Qatar), Potter (Svezia) e Garcia (Belgio).
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Mondiali, i migliori Ct stranieri della storia
La semifinale raggiunta dall'Inghilterra di Tuchel è un buon risultato, ma il tedesco non rientra tra i Ct stranieri migliori della storia dei Mondiali. Sono stati due i commissari tecnici ad aver raggiunto la finale: George Raynor con la Svezia nel 1958, battuta dal Brasile di Pelé, e Ernst Happel con l'Olanda nel 1978, battuta dall'Argentina.
Tutti i Ct che hanno vinto un Mondiale
La lista completa dei Ct che hanno vinto una Coppa del Mondo e, tra parentesi, la loro città di nascita.
- 2022: Argentina, Scaloni (Puyato, Arg)
- 2018: Francia, Deschamps (Bayonne, Fra)
- 2014: Germania, Low (Schönau im Schwarzwald, Ger)
- 2010: Spagna, del Bosque (Salamanca, Spa)
- 2006: Italia, Lippi (Viareggio, Ita)
- 2002: Brasile, Scolari (Passo Fundo, Bra)
- 1998: Francia, Jacquet (Sail-sous-Couzan, Fra)
- 1994: Brasile, Parreira (Rio de Janeiro, Bra)
- 1990: Germania, Beckenbauer (Monaco, Ger)
- 1986: Argentina, Bilardo (La Paternal, Arg)
- 1982: Italia, Bearzot (Aiello del Friuli, Ita)
- 1978: Argentina, Menotti (Rosario, Arg)
- 1974: Germania, Schon (Dresden, Ger)
- 1970: Brasile, Zagallo (Maceió, Bra)
- 1966: Inghilterra, Ramsey (Dagenham, Ing)
- 1962: Brasile, Moreira (Miracema, Bra)
- 1958: Brasile, Feola (San Paolo, Bra)
- 1954: Germania, Herberger (Mannheim, Ger)
- 1950: Uruguay, Lopez (Montevideo, Uru)
- 1938: Italia, Pozzo (Torino, Ita)
- 1934: Italia, Pozzo (Torino, Ita)
- 1930: Uruguay, Suppici (Colonia del Sacramento, Uru)