L'Italia di Lippi, la Germania di Low, la Francia di Deschamps e non solo, c'è una caratteristica che lega tutte e 22 le squadre che hanno vinto un Mondiale: sono state tutte allenata da un Ct della proprio Paese. Nessun Commissario Tecnico straniero ha mai vinto una Coppa del Mondo e, dopo l'eliminazione dell'Inghilterra del tedesco Thomas Tuchel, questa "maledizione" è destinata a continuare almeno fino al 2030. In finale, infatti, si sfideranno Spagna e Argentina, guidate dallo spagnolo De La Fuente e dall'argentino Scaloni. In questa edizione dei Mondiali sono stati diversi i Ct eliminati oltre a Tuchel, da Montella (Turchia), Ancelotti (Brasile) e Cannavaro (Uzbekistan) fino a Pochettino (Usa), Lopetegui (Qatar), Potter (Svezia) e Garcia (Belgio).

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