Wonderbawl e 'manija' de Dios: la semifinale vista dai giornali inglesi e argentini
'Agony', supplizio, è la parola più ricorrente sulle prime pagine inglesi dopo l'ennesimo ko Mondiale. Il Sun titola 'Wonderbawl', dove 'bawl' sta per 'piangere sonoramente', parafrasando la canzone degli Oasis che aveva accompagnato la nazionale inglese negli Usa. 'Locura' in Argentina: 'La manija de Dios', cioè 'l'entusiasmo di Dio'. In Francia L'Équipe li chiama 'gli immortali'. In Italia titolo sorrentiniano del Corriere dello Sport: 'È stata la testa del Toro'
- Apriamo col titolo più originale, parafrasando quella Wonderwall degli Oasis che aveva preso per mano la nazionale inglese. Ecco, allora, che il muro 'delle meraviglie', diventa una sorta di 'meraviglioso pianto' per il Sun. E non un pianto normale, perché 'bawl' significa 'piangere rumorosamente, sonoramente'…
- Agonia, supplizio, tormento. È la parola più gettonata tra titoli e sommari dei quotidiani inglesi, qui sulla prima pagina del Daily Exrpess. "E la nostra attesa va avanti…"
- Originalissimo anche il Daily Mail, non tanto per il titolone in sé (la notte dove il nostro sogno è morto), quando nel sommario: "Supplizio della nazione (riecco la parola 'agony') dopo che i leoni di Kane sono stati buttati fuori da… voi sapete chi"
- Semplice e efficace: i Mirror opta per un 'distrutto, andato in frantumi', come il sogno Mondiale inglese. E sotto: 'dream ends in tears', il sogno finisce tra le lacrime
- Altro sentimento che lega la nazione calcistica: 'lo strazio dell'Inghilterra', per l'Independent.
- Finito, come i sogni Mondiali inglesi, è il titolo del Daily Telegraph
- Il Guardian titola 'Over and out', cioè 'passo e chiudo'. È la fine dell'avventura e il reiterarsi delle delusioni Mondiali inglesi
- Ovviamente, il sentimento è diametralmente opposto sull'altro fronte della semifinale. Rievocando la mano de Dios di Maradona, Olé titola con 'la manija de Dios', dove 'manija' è un modo gergale per esprirmere entusiasmo ed euforia. Ah, e poi è 'locura total', follia totale!
- Clarin punta invece sul 'miracolo', che comunque si lega bene alla sfera divina. Poi, sottotitolo: 'Ahora, por la cuarta', messaggio chiaro: 'ora andiamoci a prendere il quarto Mondiale'
- In attesa della prima pagina cartacea, un'anticipazione web de La Nacion, con un chiaro riferimento al tema Malvinas/Falkland: 'sono argentine!'. E poi: 'la Selección è tornata a toccare il cuore del Paese: eliminata l'Inghilterra in un duello storico. E ora sogna un altro titolo'
- Non solo delusione inglese ed euforia argentina… In Francia, per esempio, L'Èquipe non ha avuto dubbi: Messi e i suoi sono 'gli immortali'
- Sì, perché l'Argentina ha staccato il biglietto finalissima Mondiale proprio contro di loro. E allora Marca, senza giri di parole, sentenzia che è 'la finale più bella del mondo'
- Anche As non ha dubbi, il superlativo dice che sarà una finale eccezionale. E occhio sotto: 'L'Argentina ha sempre una vita extra, ennesima rimonta'
- Mundo Deportivo parla di un finale 'brutal', crudele, della semifinale, decisa all'ultimo. Poi aggiunge: 'L'Argentina difenderà la sua corona contro la Spagna in una finale monumentale'
- Dopo tantissimi anni spagnoli con la maglia del Barcellona, ecco Leo sfidare proprio gli spagnoli per il titolo Mondiale: 'Finale contro Messi, da pazzi!', secondo Sport
- L'Esportiu si concentra evidentemente sulla miglior definizione possibile per Leo Messi…
- Così il New York Post, che si rifà alla mano di Maradona, parafrasandola…
- 'Come se non se ne fossero mai andati', è il titolo del Washington Post. Un richiamo allo storico Inghilterra-Argentina del 1986: la storia si è ripetuta
- Lauaro de Dios, e chi se non lui come uomo copertina? Il capitano dell'Inter decide la partita e porta i suoi in finale. Chiudiamo la rassegna dall'Italia
- Questa volta non 'è stata la mano di Dio', come nel film di Sorrentino. No, è stata la testa del Toro
- E' il titolo scelto da Tuttosport, tutto per Leo e Lautaro. 'Argentina infinita'
- QS sceglie un 'cuore da finale' per la Selección