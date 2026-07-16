'Agony', supplizio, è la parola più ricorrente sulle prime pagine inglesi dopo l'ennesimo ko Mondiale. Il Sun titola 'Wonderbawl', dove 'bawl' sta per 'piangere sonoramente', parafrasando la canzone degli Oasis che aveva accompagnato la nazionale inglese negli Usa. 'Locura' in Argentina: 'La manija de Dios', cioè 'l'entusiasmo di Dio'. In Francia L'Équipe li chiama 'gli immortali'. In Italia titolo sorrentiniano del Corriere dello Sport: 'È stata la testa del Toro'

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