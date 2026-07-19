 Francia Inghilterra 4-6, le pagelle della finale per il terzo posto ai Mondiali | Sky Sport
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Francia-Inghilterra 4-6, le pagelle della finale per il terzo posto ai Mondiali

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Dieci gol nella pazza finale per il terzo posto vinta 6-4 dall'Inghilterra a Miami contro la Francia. Applausi per Saka, MVP della sfida grazie alla sua tripletta. Bene anche Rice e Bellingham, entrato nel finale ma ancora a segno. Nella Francia si salvano solo Mbappé, Olise e i subentrati nella ripresa. Male Theo, Doué e Lacroix. I migliori e i peggiori del match: ecco tutti i voti

FRANCIA-INGHILTERRA 4-6: LA CRONACA

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