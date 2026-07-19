Francia-Inghilterra 4-6, le pagelle della finale per il terzo posto ai Mondiali
Dieci gol nella pazza finale per il terzo posto vinta 6-4 dall'Inghilterra a Miami contro la Francia. Applausi per Saka, MVP della sfida grazie alla sua tripletta. Bene anche Rice e Bellingham, entrato nel finale ma ancora a segno. Nella Francia si salvano solo Mbappé, Olise e i subentrati nella ripresa. Male Theo, Doué e Lacroix. I migliori e i peggiori del match: ecco tutti i voti
- MAIGNAN voto 5,5
- MALO GUSTO voto 5
- IBRAHIMA KONATÉ voto 5
- MAXENCE LACROIX voto 4,5
- THEO HERNANDEZ voto 4,5
- ZAIRE-EMERY voto 5
- ADRIEN RABIOT voto 5,5
- MICHAEL OLISE voto 6,5
- RAYAN CHERKI voto 5
- DESIRE' DOUE' voto 4,5
- KYLIAN MBAPPÉ voto 7
- dal 46' DEMBELE' voto 6,5
- dal 46' BARCOLA voto 6,5
- dal 46' DIGNE voto 6
- dal 46' UPAMECANO voto 6
- dal 91' KOUNDE S.V.
- DEAN HENDERSON voto 6
- JARELL QUANSAH voto 5,5
- EZRI KONSA voto 6
- MARC GUEHI voto 5,5
- DJED SPENCE voto 6
- DECLAN RICE voto 7
- BUKAYO SAKA voto 8 (MVP)
- EBERICHI EZE voto 6
- MORGAN ROGERS voto 5,5
- MARCUS RASHFORD voto 6
- IVAN TONEY voto 5
- dal 46' WATKINS voto 5,5
- dal 79' ANDERSON voto 6
- dal 79' BELLINGHAM voto 6,5
- dal 83' JAMES S.V.
- dal 93' CHALOBAH S.V.