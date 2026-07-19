Stasera la finale Spagna-Argentina: le news LIVE

L'attesa è finita: questa sera alle 21 andrà in scena la finale dei Mondiali 2026. A New York, la Spagna di Lamine Yamal sfiderà l'Argentina di Lionel Messi. Dalle probabili formazioni fino alle parole dei protagonisti: tutte le news in vista della finale
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Verso Spagna-Argentina, tutto quello che devi sapere
- Il programma di oggi
- Spagna-Argentina, le probabili formazioni
- Le previsioni Opta sulla vincente del Mondiale
- Come sono arrivate in finale Spagna e Argentina
- Quanto durerà l'intervallo della finale
- La storia del bagnetto di Messi a Yamal bambino
- E Leo: "La foto con Yamal pura locura"
- L'età degli spagnoli al primo Mondiale di Messi
- Quando de la Fuente era maestro di Scaloni
- Chi ha disputato più finali ai Mondiali?
- Quanto incassano i club di Serie A dal Mondiale
- La classifica dei marcatori
- Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
- Mondiali, tutti gli MVP
Mondiali 2026, la novità Fifa: anelli celebrativi ai campioni in stile sport Usa
In pieno stile americano, la Fifa per la prima volta in una competizione premierà i vincitori dei Mondiali non solo con la mitica Coppa del Mondo e le canoniche medaglie d'oro. Ai giocatori verrà consegnato anche un anello commemorativo. Si tratta di 30 anelli di una serie a numero limitato (2026) che successivamente verranno messi a disposizione dei tifosi di tutto il mondo come prodotto ufficiale con licenza Fifa
Mondiali 2026, la svolta americana della Fifa: il nuovo premio per i campioniVai al contenuto
Por Malvinas, por El Diego, por la última de Leo
Messi e Maradona, un paragone che dopo il 2022 ha ragione di esistere. A maggior ragione dopo questo Mondiale. Perché al di là di come andrà questa finale, per questa generazione, Leo rappresenta quello che Diego è stato per quella precedente. Leggi l'articolo di Federico Mariani su Sky Sport Insider
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Collina: "La tecnologia non uccide le emozioni"
Il presidente della Commissione Arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina, ha parlato delle introduzioni tecnologiche di questo Mondiale: "Gli arbitri hanno fatto un bel lavoro, l'introduzione degli otto secondi ha reso il gioco più fluido". Sugli episodi dubbi (come il gol dell'Inghilterra contro la Norvegia con presunto tocco della Spider-cam o il pareggio annullato alla Croazia contro il Portogallo), ha ribadito: "È incredibile che non si riesca a convincere la gente"
Collina: 'La tecnologia non uccide le emozioni, con introduzione degli 8'' gioco più fluido'Vai al contenuto
Merino: "Fermare Messi è una sfida immensa"
Alla vigilia della finale contro l'Argentina, Mikel Merino indica la principale missione della Spagna: "Fermare Messi è una sfida immensa, una motivazione incredibile per me e per tutta la squadra". Decisivo entrando dalla panchina contro Portogallo e Belgio, il centrocampista mette però il gruppo davanti a tutto: "Non importa chi sarà l'eroe, l'importante è che alla fine la squadra vinca". Poi il ricordo del 2010: "Poter rappresentare oggi il nostro Paese ed essere quegli stessi giocatori per le nuove generazioni, per i bambini che ci guardano, è qualcosa di magico"
Pedro Porro: "Messi non si può fermare"
Intervistato dall'emittente spagnola Cope, Pedro Porro ha parlato del pericolo numero 1 per la Spagna, Lionel Messi: "Non si può fermare, penso che sia il giocatore più grande di tutti i tempi".
Messi: "Comunque vada, questo gruppo ha già scritto la storia"
Lionel Messi ringrazia con un post su Instagram i suoi compagni di Nazionale prima della finale contro la Spagna. La Pulga scrive: "La parte migliore di tutti questi anni non sono mai stati solo i titoli, ma il percorso stesso: condividere la quotidianità con questo gruppo, competere insieme, rialzarci nei momenti difficili e goderci ogni singolo passo. Qualunque cosa accada domani, questo gruppo ha già scritto una storia che non dimenticheremo mai e che nessuno potrà cancellare"
Messi prima della finale. 'Questo gruppo ha già scritto la storia'Vai al contenuto
Il papà di Lautaro a Sky: "Mi hai lasciato senza parole. Con te, per sempre"
Le lacrime e la dedica dopo il gol all'Inghilterra: l'emozione non era solo di Lautaro Martinez, ma anche di papà ‘Pelusa’. “Mi ha commosso profondamente”, racconta in un'intervista esclusiva realizzata a Sky Sport, “ogni volta rivedo tutto il suo percorso. E la finale contro la Spagna sarà speciale per tanti motivi”. Leggi l'intervista di Gianluigi Bagnulo su Sky Sport Insider
Il papà di Lautaro a Sky: 'Mi hai lasciato senza parole. Con te, per sempre'Vai al contenuto
Bandierazo, i tifosi argentini invadono Times Square
Una vera e propria invasione albiceleste a Times Square. I tifosi dell'Argentina hanno riempito la piazza principale di New York con bandiere, striscioni (principalmente per Messi e Maradona) e cori in vista della finale contro la Spagna. Nel VIDEO la festa dei sostenitori argentini
Banderazo Argentina, i tifosi invadono Times Square in vista della finale. VIDEOVai al contenuto
Martinez: "Siamo un gruppo speciale, veniamo da contesti umili e abbiamo gli stessi valori"
Il portiere dell'Argentina Emiliano Martinez ha risposto così ad alcune domande al Fanatics Fest: "Il mio messaggio ai compagni è godersi questi giorni, perché ce li ricorderemo per tutta la vita. La mano mi fa male tutti i giorni, tutti gli specialisti mi avevano detto che senza operarmi non potevo giocare ma alla fine ho giocato lo stesso e va bene così. Da piccolo mi ricordo di aver pianto per l'Argentina, ho pianto per la finale del 2014 e per il 2006, avevo sempre sognato di essere il portiere dell'Argentina per tutta la vita". Infine sul gruppo e i compagni: "Siamo un gruppo speciale perché i nostri contesti familiari sono simili, veniamo da contesti umili, genitori lavoratori, abbiamo gli stessi valori"
Scaloni: "Giochiamo per la nostra gente. Ultima di Messi? Chiedete a lui... "
"Ci emozioniamo e piangiamo - ha detto il ct dell'Argentina Lionel Scaloni all'evento di Fanatics Fest a New York - perché vediamo emozionata la nostra gente, giochiamo per loro, l'Argentina gioca per la gente, che si mette la maglia della Seleccion e fa sì che si abbraccino un tifoso del Boca e uno del River, uno del Newell’s e uno del Rosario Central. Questo ci emoziona. Messi è una leggenda, il miglior calciatore che abbia mai visto, se pensa bene di me sono solo felice. Arrivare a una finale così a 39 anni è incredibile, dobbiamo renderci conto di cosa abbiamo, godercelo. Ieri ho detto ai ragazzi che io e lo staff non gli saremo mai abbastanza grati per tutto questo. De La Fuente? Siamo amici quindi ci piace parlare anche di altro non solo di calcio. Non abbiamo avuto il tempo di parlare perché diciamo che ci siamo trovati in un evento… surreale. Ultimo mondiale o ultima partita con l'Argentina di Messi? Non so, non ne abbiamo parlato, dovete chiedere a lui…"
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Francia 4^, Deschamps: "Non ho potuto fare a meno di piangere"
"Non ho potuto fare a meno di piangere, questa è la conclusione dell'esperienza più bella". Così Didier Deschamps, alla sua ultima panchina con la Francia, al termine della finale 3°/4° posto persa contro l'Inghilterra: "Ho iniziato nel 2012 mettendo la nazionale al di sopra di tutto perché non c'è niente che sia al di sopra della nazionale. È stata una giornata davvero speciale: ho ricevuto dei messaggi molto gentili che mi hanno commosso profondamente, sono tutte persone a cui tengo molto, soprattutto ex giocatori. Sono riuscito a mantenere la nazionale al vertice, anche se non al vertice assoluto, e penso che per il futuro abbiamo tutto ciò che ci serve". Sulla partita con l'Inghilterra: "Ho sbagliato, avrei dovuto fare delle scelte diverse fin dall'inizio e forse le cose sarebbero andate meglio. Posso capire chi pensa che nel primo tempo non abbiamo rispettato la maglia, direi piuttosto che siamo stati umani".
Inghilterra 3^, Tuchel: "C'è delusione, duntavamo al sogno più ambizioso"
L'Inghilterra ha chiuso i Mondiali al 3° posto battendo la Francia con uno spettacolare 6-4 nella 'finalina'. Dopo la partita il Ct ha commentato: "Non potremo mai essere completamente soddisfatti con una medaglia di bronzo ma è la prima in 60 anni, la prima in un Mondiale disputato fuori dall'Inghilterra e spero che un giorno i giocatori possano esserne orgogliosi. Puntavamo al sogno più ambizioso possibile: avevamo l'immensa ambizione di raggiungere la finale. Quindi, quando si fallisce, è molto doloroso e quel dolore persisterà per un po' di tempo. Dobbiamo giocare un calcio migliore, gestire meglio le partite sotto pressione e prendere decisioni migliori in quei momenti".
Spagna, De La Fuente: "Yamal sta bene. Argentina? No, non gioca sporco"
Intervenuto in conferenza stampa in vista della finale contro l'Argentina, il ct della Spagna, Luis De La Fuente, ha detto: "Penso che sia un privilegio essere in finale. Raggiungere una finale di Coppa del Mondo è speciale. Firmerei per arrivare sempre in finale e perderla. Domenica vedremo due grandi nazionali. Secondo me per certi versi simili. Ogni squadra proverà a portare la partita sul proprio territorio ma sono sicuro che il talento prevarrà. L’arbitro sarà lì per supportare tutti i protagonisti, penso che il calcio si mostrerà nella sua massima espressione. Sono teso per le condizioni atmosferiche, perché sono arrivato qui in elicottero e mi riporteranno al ritiro con l’elicottero". Sulle condizioni di Yamal: "Lamine sta bene. Domani faremo l’ultimo allenamento e sarà il momento cruciale perché se succede qualcosa non avremo più tempo per recuperare. Messi è un esempio per tutti i giocatori più giovani. Giocare a 39 anni una finale è speciale ma io sprono sempre Lamine a essere Lamine". Sull'Argentina: "Giocano sporco? No. Non oserei mai dirlo. Sarebbe una mancanza di rispetto incredibile. Ho un’ammirazione enorme per l’Argentina. Scaloni condivide tanti miei principi nel modo di guidare una squadra. Ci sono delle qualità necessarie per guidare grandi squadri come queste. Non siamo cosi diversi. Vi dico una cosa divertente. Quando ero al Siviglia ho conosciuto Messi. C’era una partita di Copa del Rey e sapevo ci fosse un ragazzo bravo di nome Messi. Andai con la marcatura a uomo. Il giocatore su di lui venne ammonito, decisi di sostituirlo. Segnò 4 gol". "Citazioni su Impero Romano? Mi piace da morire l'Antica Roma - ha concluso - e quindi ho pensato fosse interessante condividere con i miei giocatori alcune citazioni celebri. L'importanza delle api è stata una metafora per far capire ai giocatori che devono giocare l’uno per l'altro"
Spagna-Argentina, le probabili formazioni
Spagna-Argentina, le probabili formazioni della finale dei MondialiVai al contenuto
L'Inghilterra è terza: battuta la Francia
Partita incredibile quella tra Francia e Inghilterra, terminata 4-6. Dopo il netto 0-4 del primo tempo la sfida sembrava in discesa per la squadra di Tuchel, che però si è quasi fatta recuperare nel secondo tempo. Alla fine, però, sono stati gli inglesi a vincere, conquistando così la medaglia di bronzo dei Mondiali 2026
Quando e dove si gioca la finale Mondiale
SPAGNA-ARGENTINA: domenica 19 luglio, ore 21.00, New York Stadium