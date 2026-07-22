 Mondiali 2026, la top 11 ufficiale della Fifa con i migliori calciatori | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Mondiali 2026, la top 11 ufficiale della Fifa con i migliori calciatori

Mondiali fotogallery
12 foto
©Ansa

La Fifa ha pubblicato la miglior formazione dei Mondiali 2026 secondo i voti dei tifosi: nel 4-3-3 ideale dominano Spagna e Francia, presenti con tre giocatori a testa, ma non mancano le sorprese e alcune grandi esclusioni. Di seguito la squadra del torneo

MONDIALI, LA TOP 11 SECONDO I DATI OPTA

ALTRE FOTOGALLERY

Serie A, i risultati delle amichevoli di oggi

Serie A

Primo sorriso stagionale per l'Inter, che batte 16-0 l'Aasen in un allenamento congiunto. Il...

14 foto

Da Cunha-Como, ufficiale il rinnovo fino al 2031

Calciomercato

Il Como ha ufficializzato il rinnovo di Lucas Da Cunha fino al 2031. Phil Foden lega il suo nome...

91 foto

I migliori giocatori in scadenza nel 2027

Calciomercato

Phil Foden rinnova il suo contratto con il Manchester City fino al 2030: l'accordo precedente con...

50 foto

Lovato torna al Padova: contratto fino al 2029

Calciomercato

Matteo Lovato torna al Padova. La Fiorentina ufficializza una doppia cessione: Alessandro Bianco...

82 foto

Manchester United, presentata la nuova maglia Away

ufficiali e leak

Nuova maglia Away per il Manchester United, che torna al royal blue per la divisa da trasferta....

43 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Il Dibu: "Devo vedere se fare passo indietro"

    argentina

    Il Dibu Martinez affida ai social tutta la delusione per la finale persa contro la Spagna e apre...

    Paredes, non c'è rosso: la Fifa corregge l'errore

    Mondiali

    Al contrario di quanto era emerso inizialmente, la Fifa ha chiarito che Leandro Paredes non è...

    Presidente Conmebol: "Nel 2030 Mondiale a 64"

    Mondiali

    Finito un Mondiale, si pensa al prossimo. E il presidente della Conmebol, con un tweet sulla...