Mondiali 2026, la top 11 ufficiale della Fifa con i migliori calciatori
La Fifa ha pubblicato la miglior formazione dei Mondiali 2026 secondo i voti dei tifosi: nel 4-3-3 ideale dominano Spagna e Francia, presenti con tre giocatori a testa, ma non mancano le sorprese e alcune grandi esclusioni. Di seguito la squadra del torneo
- Portiere: VOZINHA (Capo Verde)
- Terzino destro: PEDRO PORRO (Spagna)
- Difensore centrale: LISANDRO MARTINEZ (Argentina)
- Difensore centrale: DAYOT UPAMECANO (Francia)
- Terzino sinistro: MARC CUCURELLA (Spagna)
- Mezzala destra: RODRI (Spagna)
- Centrocampista centrale: MICHAEL OLISE (Francia)
- Mezzala sinistra: JUDE BELLINGHAM (Inghilterra)
- Ala destra: LIONEL MESSI (Argentina)
- Attaccante: ERLING HAALAND (Norvegia)
- Ala sinistra: KYLIAN MBAPPE' (Francia)
- (4-3-3): Vozinha; Porro, Li. Martinez, Upamecano, Cucurella; Rodri, Olise, Bellingham; Messi, Haaland, Mbappé
- La Spagna campione e la Francia 4^ classificata sono le nazionali più rappresentate, con 3 giocatori a testa. Sono 6 le nazionali presenti in tutto nella formazione ideale (Capo Verde, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra e Norvegia)
- Due esclusioni di lusso: in porta il guanto d'oro Unai Simon e in difesa il miglior giovane Pau Cubarsì, entrambi spagnoli