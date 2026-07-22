La Fifa ha pubblicato la miglior formazione dei Mondiali 2026 secondo i voti dei tifosi: nel 4-3-3 ideale dominano Spagna e Francia, presenti con tre giocatori a testa, ma non mancano le sorprese e alcune grandi esclusioni. Di seguito la squadra del torneo

MONDIALI, LA TOP 11 SECONDO I DATI OPTA