Sarà la sesta finale di Europa League per Unai Emery, specialista assoluto nella storia del torneo con quattro trionfi. Lo spagnolo trova spazio tra gli allenatori che hanno vinto più volte nelle competizioni Uefa per club dalla Champions/Coppa dei Campioni alla Supercoppa europea. In caso di successo contro il Friburgo s'iscriverebbe alla top 10, dove il primatista all-time è ancora lontano... Ecco la classifica dei più vincenti

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