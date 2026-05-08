Gli allenatori che hanno vinto più coppe europee nella storia. CLASSIFICA
Sarà la sesta finale di Europa League per Unai Emery, specialista assoluto nella storia del torneo con quattro trionfi. Lo spagnolo trova spazio tra gli allenatori che hanno vinto più volte nelle competizioni Uefa per club dalla Champions/Coppa dei Campioni alla Supercoppa europea. In caso di successo contro il Friburgo s'iscriverebbe alla top 10, dove il primatista all-time è ancora lontano... Ecco la classifica dei più vincenti
- 1 Coppa Uefa (Parma 1994/95)
- 1 Coppa delle Coppe (Parma 1992/93)
- 1 Supercoppa Uefa (Parma 1993)
- 1 Coppa Intercontinentale (Borussia Dortmund 1997)
- 2 Europa League (Atletico Madrid 2011/12 e 2017/18)
- 2 Supercoppa Uefa (Atletico Madrid 2012 e 2018)
- 4 Europa League (Siviglia 2013/14, 2014/15 e 2015/16, Villarreal 2020/21)
- 1 Champions League (Marsiglia 1992/93)
- 1 Coppa delle Coppe (Anderlecht 1977/78)
- 2 Supercoppa Uefa (Anderlecht 1976 e 1978)
- 1 Coppa dei Campioni (Barcellona 1990/91)
- 2 Coppa delle Coppe (Ajax 1986/87 e Barcellona 1988/89)
- 1 Supercoppa Uefa (Barcellona 1992)
- 1 Champions League (Liverpool 2004/05)
- 2 Coppa Uefa/Europa League (Valencia 2003/04 e Chelsea 2012/13)
- 1 Supercoppa Uefa (Liverpool 2005)
- 2 Coppa dei Campioni (Inter 1963/64 e 1964/65)
- 2 Coppa Intercontinentale (Inter 1964 e 1965)
- 2 Champions League (Real Madrid 1999/00 e 2001/02)
- 1 Supercoppa Uefa (Real Madrid 2002)
- 1 Coppa Intercontinentale (Real Madrid 2002)
- 2 Champions League (Barcellona 2014/15 e Psg 2024/25)
- 2 Supercoppa Uefa (Barcellona 2015 e Psg 2025)
- 2 Champions League (Real Madrid 1997/98 e Bayern Monaco 2012/13)
- 2 Coppa Intertoto (Schalke 04 2003 e 2004)
- 1 Champions League (Ajax 1994/95)
- 1 Coppa Uefa (Ajax 1991/92)
- 2 Supercoppa Uefa (Ajax 1995 e Barcellona 1997)
- 1 Coppa Intercontinentale (Ajax 1995)
- 2 Champions League (Porto 2003/04 e Inter 2009/10)
- 2 Coppa Uefa/Europa League (Porto 2002/03 e Manchester United 2016/17)
- 1 Conference League (Roma 2021/22)
- 2 Coppa dei Campioni (Milan 1962/63 e 1968/69)
- 2 Coppa delle Coppe (Milan 1967/68 e 1972/73)
- 1 Coppa Intercontinentale (Milan 1969)
- 3 Champions League (Real Madrid 2015/16, 2016/17 e 2017/18)
- 2 Supercoppa Uefa (Real Madrid 2016 e 2017)
- 3 Coppa dei Campioni (Liverpool 1976/77, 1977/78 e 1980/81)
- 1 Coppa Uefa (Liverpool 1975/76)
- 1 Supercoppa Uefa (Liverpool 1977)
- 2 Coppa dei Campioni (Milan 1988/89 e 1989/90)
- 2 Supercoppa Uefa (Milan 1989 e 1990)
- 2 Coppa Intercontinentale (Milan 1989 e 1990)
- 1 Coppa dei Campioni (Juventus 1984/85)
- 1 Coppa delle Coppe (Juventus 1983/84)
- 3 Coppa Uefa (Juventus 1976/77 e 1992/93, Inter 1990/91)
- 1 Supercoppa Uefa (Juventus 1984)
- 1 Coppa Intercontinentale (Juventus 1985)
- 2 Champions League (Manchester United 1998/99 e 2007/08)
- 2 Coppa delle Coppe (Aberdeen 1982/83, Manchester United 1990/91)
- 2 Supercoppa Uefa (Aberdeen 1983, Manchester United 1991)
- 1 Coppa Intercontinentale (Manchester United 1999)
- 3 Champions League (Barcellona 2008/09 e 2010/11, Manchester City 2022/23)
- 4 Supercoppa Uefa (Barcellona 2009 e 2011, Bayern Monaco 2013, Manchester City 2023)
- 5 Champions League (Milan 2002/03 e 2006/07, Real Madrid 2013/14, 2021/22 e 2023/24)
- 5 Supercoppa Uefa (Milan 2003 e 2007, Real Madrid 2014, 2022 e 2024)
- 1 Coppa Intertoto (Juventus 1999)