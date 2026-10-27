Italia ai Mondiali Under 15, calendario partite e possibili avversarie della fase finale
In un Mondiale storico, con 189 Nazionali partecipanti e un regolamento innovativo, c'è un'Italia che può sognare in grande. Dopo una prima fase da protagonista, chiusa con cinque vittorie in altrettante partite, gli Azzurrini di Enrico Battisti hanno conquistato il primo posto nel girone e un posto tra le 32 squadre ancora in corsa per il titolo mondiale. Dal tabellone alle possibili avversarie: tutto quello che c'è da sapere
- Dopo tre giornate dedicate ai gironi, il "futuristico" Mondiale U15 entra nella fase decisiva. Le 189 Nazionali partecipanti sono state suddivise in sei livelli, dalla Tier A alla Tier F, sulla base dei risultati ottenuti nei gironi. Soltanto le 32 squadre della Tier A possono ancora conquistare il titolo mondiale e tra queste c'è l'Italia
- Gli Azzurrini hanno dominato il Gruppo L, chiudendo al primo posto con 15 punti, cinque vittorie in altrettante partite, 30 gol segnati e soltanto 4 subiti. Un percorso netto che ha permesso all'Italia di entrare tra le 32 squadre della Tier A e continuare a sognare il titolo mondiale
- ITALIA-TURKMENISTAN 5-1
- ITALIA-QATAR 3-0
- ITALIA-ISOLE COOK 9-0
- ITALIA-BENIN 6-1
- ITALIA-HONG KONG 7-2
- Dalle 189 Nazionali al via ne sono rimaste soltanto 32 in corsa per il titolo mondiale e sono le squadre che hanno chiuso al primo posto i rispettivi gironi
- Brasile
- Irlanda
- Venezuela
- Irlanda del Nord
- Italia
- Perù
- Cechia
- Angola
- Marocco
- Camerun
- Paraguay
- Cipro
- Corea del Sud
- Ghana
- Messico
- Russia
- Spagna
- Galles
- Ecuador
- Bulgaria
- Colombia
- Bosnia ed Erzegovina
- Polonia
- Kenya
- Australia
- Grecia
- Uruguay
- Estonia
- Egitto
- Albania
- Algeria
- Guinea
- ITALIA-PERÙ, sedicesimi di finale, mercoledì 28 ottobre alle 11.30
- ITALIA- CECHIA/ANGOLA: mercoledì 28 ottobre, ore 17.45
- ITALIA vs BRASILE-IRLANDA/VENEZUELA-IRLANDA DEL NORD: giovedì 29 ottobre
- ITALIA vs MAROCCO-CAMERUN/PARAGUAY-CIPRO vs COREA DEL SUD- GHANA/MESSICO-RUSSIA: giovedì 29 ottobre
- Sono tante le squadre che potrebbero arrivare in finale: tra queste spiccano Spagna e Polonia che si trovano dall'altra parte del tabellone rispetto all'Italia
- A differenza di un tradizionale torneo a eliminazione diretta, qui una sconfitta non comporta la fine del Mondiale per gli Azzurrini. L'Italia continuerebbe infatti a giocare per determinare il proprio piazzamento finale ma uscirebbe dalla corsa al titolo. Perdendo contro il Perù, affronterebbe sempre mercoledì 28 ottobre la perdente di Cechia-Angola, entrando nel tabellone per le posizioni dalla 17^ alla 32^