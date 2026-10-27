In un Mondiale storico, con 189 Nazionali partecipanti e un regolamento innovativo, c'è un'Italia che può sognare in grande. Dopo una prima fase da protagonista, chiusa con cinque vittorie in altrettante partite, gli Azzurrini di Enrico Battisti hanno conquistato il primo posto nel girone e un posto tra le 32 squadre ancora in corsa per il titolo mondiale. Dal tabellone alle possibili avversarie: tutto quello che c'è da sapere

LE REGOLE DI UN MONDIALE IN CUI GIOCA TUTTO IL MONDO