Neymar come Cruyff? Modric come Zidane? È la curiosità esposta da FiveThirtyEight, sito statunitense specializzato nelle statistiche sul calcio, che ha confrontato i campioni del Mondiale in Russia e i fuoriclasse del passato attraverso variabili divise per sezioni come difesa e attacco, dribbling e passaggi. Tutti i dati Opta fanno riferimento ai giocatori impegnati negli ultimi 50 anni della Coppa del Mondo - Le semifinali di Russia 2018: date e orari