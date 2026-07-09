Brutte notizie per Thomas Tuchel in vista del quarto di finale dei Mondiali contro la Norvegia. La Fifa ha squalificato per due giornate Jarell Quansah dopo il cartellino rosso rimediato contro il Messico: il difensore salterà così sia i quarti sia un'eventuale semifinale. Respinta di fatto la possibilità di un ricorso della Football Association che stava valutando di chiedere la revoca della squalifica dopo il caso Balogun

L'Inghilterra perde Jarell Quansah. La Fifa ha inflitto due giornate di squalifica al difensore dopo l'espulsione rimediata negli ottavi di finale contro il Messico. In base al regolamento del Mondiale, un'espulsione comporta automaticamente almeno una giornata di squalifica ma nel caso di Quansah il Giudice disciplinare ha applicato due turni di stop per "grave fallo di gioco" chiudendo così ogni speranza della Football Association di ottenere una riduzione della sanzione.

La Commissione Disciplinare della FIFA ha inflitto la seguente sanzione al calciatore della nazionale inglese Jarell Quansah , espulso con cartellino rosso diretto durante la partita della Coppa del Mondo FIFA 2026™ tra Messico e Inghilterra , disputata il 5 luglio 2026 allo Stadio di Città del Messico :

Il precedente Balogun

La decisione della Fifa riporta inevitabilmente alla mente il caso Folarin Balogun. L'attaccante degli Stati Uniti era stato espulso nel turno precedente contro la Bosnia-Erzegovina, ma la Fifa aveva sospeso per un anno la sua squalifica, consentendogli di essere regolarmente in campo negli ottavi contro il Belgio. Una scelta che ha scatenato numerose polemiche, soprattutto dopo che il presidente americano Donald Trump aveva rivelato di aver telefonato al presidente della Fifa Gianni Infantino per chiedere una revisione del provvedimento. Nel caso di Quansah, invece, la Fifa ha confermato integralmente la sanzione, senza concedere alcuna sospensione della pena.