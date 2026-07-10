 Francia Marocco, le pagelle dei quarti di finale dei Mondiali | Sky Sport
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Francia-Marocco 2-0, le pagelle dei quarti di finale dei Mondiali

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La Francia vince ancora: 2-0 al Marocco con un Mbappé da 7 e un Dembélé da 7,5. Bene tutti i giocatori di Deschamps, qualche 5 e 5,5 nel Marocco, ma l'MVP della partita è Bono, che para un rigore a Mbappé e salva tutto il salvabile. I voti a cura di Gianluigi Bagnulo

MONDIALI: FRANCIA-MAROCCO 2-0 - TABELLONELE NEWS DI OGGI LIVE

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