La Francia vince ancora: 2-0 al Marocco con un Mbappé da 7 e un Dembélé da 7,5. Bene tutti i giocatori di Deschamps, qualche 5 e 5,5 nel Marocco, ma l'MVP della partita è Bono, che para un rigore a Mbappé e salva tutto il salvabile. I voti a cura di Gianluigi Bagnulo
MONDIALI: FRANCIA-MAROCCO 2-0 - TABELLONE - LE NEWS DI OGGI LIVE
- MAIGNAN voto 6
- KOUNDE voto 6,5
- UPAMECANO voto 6,5
- SALIBA voto 6
- DIGNE voto 6
- KONÉ voto 6,5
- RABIOT voto 6
- DEMBELE voto 7,5
- OLISE voto 6
- DOUE voto 6,5
- MBAPPE voto 7
- Dal 70' ZAIRE-EMERY voto 6
- Dal 77' MATETA voto 6
- Dal 77' BARCOLA voto 6
- Dall'87' MALO GUSTO sv
- BONO voto 7,5 - MVP
- HAKIMI voto 6
- DIOP voto 6
- MAZRAOUI voto 5
- SALAH-EDDINE voto 5,5
- EL AYNAOUI voto 6,5
- BOUADDI voto 5,5
- BRAHIM DIAZ voto 6
- OUNAHI voto 6
- TALBI voto 5,5
- EL KHANNOUSS voto 6
- Dal 62' AMRABAT voto 6
- Dal 62' RAHIMI voto 5,5
- Dal 74' OUAHDI voto 6
- Dal 74' YASSINE voto 6
- Dall'85' SBAI sv