In attesa della prossima edizione, in programma dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia da seguire su Sky Sport, riepiloghiamo tutti i baby fenomeni che hanno conquistato il Pallone d'Oro negli appuntamenti precedenti dei Mondiali Under 20. Incontriamo futuri fuoriclasse come Maradona e Messi, Aguero e Pogba, tuttavia non mancano vincitori spariti dai radar del calcio che conta

I MONDIALI UNDER-20 2019 SU SKY SPORT