Dopo la FIFA World Cup di calcio femminile, Sky annuncia l’acquisizione dei diritti di trasmissione anche della 22^edizione della FIFA U-20 World Cup, il Mondiale di calcio riservato alla categoria Under 20 che si disputerà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno 2019. Grazie a un accordo con FIFA, Sky Sport trasmetterà in diretta tutti gli incontri del torneo.

Le partecipanti: c'è anche l'Italia

Sono 24 le nazionali che parteciperanno alla competizione, tra cui gli azzurri del CT Paolo Nicolato, reduci dal terzo posto ottenuto nell’edizione del 2017 disputata in Corea del Sud. L’undici italiano è inserito nel Gruppo B, insieme a Messico, Giappone ed Ecuador.

Il calendario dell'Italia

L’Italia esordirà il 23 maggio, a Gydna, contro il Messico; il 26 maggio, a Bydgoszcz, affronterà i pari età dell’Ecuador. Infine, il 29 maggio, Italia–Giappone.

I gironi del Mondiale 2019

Gruppo A: Polonia, Colombia, Tahiti, Senegal

Polonia, Colombia, Tahiti, Senegal Gruppo B: Messico, Italia, Giappone, Ecuador

Messico, Italia, Giappone, Ecuador Gruppo C: Honduras, Nuova Zelanda, Uruguay, Norvegia

Honduras, Nuova Zelanda, Uruguay, Norvegia Gruppo D: Qatar, Nigeria, Ucraina, USA

Qatar, Nigeria, Ucraina, USA Gruppo E: Panama, Mali, Francia, Arabia Saudita

Panama, Mali, Francia, Arabia Saudita Gruppo F: Portogallo, Corea del Sud, Argentina, Sudafrica

L'offetra calcio 2019 di Sky

Sky arricchisce così la propria offerta di calcio mondiale, che nel 2019 prevede anche tutta la FIFA World Cup di calcio femminile, in programma in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, la FIFA U-17 World Cup (5-27 ottobre) e la FIFA Beach Soccer World Cup (novembre). E non è tutto. L’accordo con FIFA fino al 2022 include, infatti, anche i diritti di trasmissione di tutti i match dei principali tornei calcistici per nazionali femminili, giovanili, futsal e di beach soccer in programma nei prossimi anni. In particolare, nel 2020 la FIFA U-17 Women’s World Cup, la FIFA U-20 Women’s World Cup e la FIFA Futsal World Cup; nel 2021 la FIFA U-20 World Cup, la FIFA U-17 World Cup e la FIFA Beach Soccer World Cup; nel 2022 la FIFA U-17 Women’s World Cup e la FIFA U-20 Women’s World Cup.

