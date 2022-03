15/18 ©Getty

LA POLONIA DEL 1982 - Un traguardo mai più replicato: il terzo posto a un Mondiale. La strada si incrocia con quella azzurra nella prima del girone: un banale 0-0 contro la squadra di Zibì Boniek che bello di notte (soprannome dell'Avvocato Agnelli per via delle sue grandi prove in notturna nelle coppe) segnerà infatti tre gol al Belgio a Barcellona alle 21. Le due si ritrovano dopo i due gironi in semifinale: Boniek però non c'è (squalificato per troppi gialli) mentre Paolo Rossi è già diventato Pablito con la tripletta al Brasile: due gol e azzurri in finale.