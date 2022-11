12/16

SEMIFINALE/1

Argentina-Brasile (48,4% - 51,6%)



Messi contro Neymar, in un classico del calcio da sogno e che, in un Mondiale, si è verificato per l'ultima volta a Italia '90. In quel caso prevalse la nazionale di Maradona (1-0), in questo caso - tra i due compagni di squadra nel Psg - avrebbe la meglio Neymar