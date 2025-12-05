Introduzione
Ora che i gironi sono noti (anche se da “completare” con le ultime squadre che per qualificarsi dovranno passare dai playoff, tra cui l’Italia), la Fifa ha comunicato le prime stime riguardo i prezzi dei biglietti per assistere alle partite del Mondiale 2026: ovviamente i costi varieranno molto in base alla partita (quelle del girone sono le meno costose, con la fase a eliminazione diretta salgono anche i prezzi), al posto all’interno dello stadio, allo stadio stesso in cui si giocherà. Ecco allora quanto costerà assistere a una partita del Mondiale allo stadio:
Quello che devi sapere
Il ricavo complessivo dalla biglietteria
Sale l’attesa per i prossimi Mondiali di calcio, che si terranno in Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio 2026. E se gli appassionati iniziano già a pensare come potersi assicurare un prezioso biglietto per una delle partite in programma, è possibile stimare anche quali saranno i ricavi che deriveranno dalla sola vendita dei tagliandi. Con un format che prevede 16 città ospitanti e tutte provviste di stadi con grandi capienze, si ipotizza che dalla biglietteria possano oscillare tra 1,8 e 2,1 miliardi di dollari (tra 1,66 e 1,93 miliardi di euro), con percentuali di vendita altissime (99%, praticamente si preannuncia ovunque il tutto esaurito).
Come sono calcolati i costi dei biglietti
I costi dei biglietti, stimati anche sulla base dei prezzi “storici” dei precedenti Mondiali, variano parecchio in base alla partita e alla "categoria" del posto all’interno dello stadio, da "1" a "4" (la più economica), oltre ai posti "business", "special" o agli "skybox". Per quanto riguarda le partite, quelle dei gironi avranno i prezzi dei biglietti più bassi, che saliranno man mano che si disputeranno le varie fasi a eliminazione diretta. La gara inaugurale e la finale meritano un discorso a parte.
Vediamo nel dettaglio:
Partite dei gironi
Per una partita del girone si spenderanno in media 305 dollari (259 euro)
- Posto Cat.1: 323 $ (274€)
- Posto Cat.2: 304 $ (258 €)
- Posto Cat.3: 174 $ (148 €)
- Posto Cat.4: 21 $ (18 €)
- Posto Business e Skybox: 993 $ (844 €)
- Posto Special: 262 $ (223 €)
- Costo medio: 305 $ (259 €)
Sedicesimi di finale
- Posto Cat.1: 347 $ (295 €)
- Posto Cat.2: 311 $ (264 €)
- Posto Cat.3: 174 $ (148 €)
- Posto Cat.4: 31 $ (26 €)
- Posto Business e Skybox: 1.044 $ (887 €)
- Posto Special: 275 $ (234 €)
- Costo medio: 309 $ (263 €)
Ottavi di finale
- Posto Cat.1: 370 $ (315 €)
- Posto Cat.2: 317 $ (270 €)
- Posto Cat.3: 174 $ (148 €)
- Posto Cat.4: 42 $ (36 €)
- Posto Business e Skybox: 1.095 $ (931 €)
- Posto Special: 289 $ (246 €)
- Costo medio: 324 $ (275 €)
Quarti di finale
- Posto Cat.1: 549 $ (467 €)
- Posto Cat.2: 420 $ (357 €)
- Posto Cat.3: 266 $ (226 €)
- Posto Cat.4: 66 $ (56 €)
- Posto Business e Skybox: 1.590 $ (1.352 €)
- Posto Special: 420 $ (357 €)
- Costo medio: 468 $ (398 €)
Semifinali
- Posto Cat.1: 1.072 $ (911 €)
- Posto Cat.2: 716 $ (609 €)
- Posto Cat.3: 441 $ (375 €)
- Posto Cat.4: 84 $ (71 €)
- Posto Business e Skybox: 2.910 $ (2.474 €)
- Posto Special: 768 $ (653 €)
- Costo medio: 913 $ (776 €)
La finale per il terzo posto
- Posto Cat.1: 720 $ (612 €)
- Posto Cat.2: 542 $ (460 €)
- Posto Cat.3: 336 $ (286 €)
- Posto Cat.4: 66 $ (56 €)
- Posto Business e Skybox: 2.060 $ (1.751 €)
- Posto Special: 543 $ (462 €)
- Costo medio: 609 $ (518 €)
Quanto costa assistere alla partita inaugurale
Per Messico-Sudafrica, la partita inaugurale dell’11 giugno 2026 allo Stadio Azteca di Città del Messico, i costi dovrebbero oscillare tra i 60 dollari (51 euro) nei posti più economici e i 2.201 dollari (1.871 euro), per un prezzo medio di 724 dollari (615 euro).
- Posto Cat.1: 774 $ (658 €)
- Posto Cat.2: 614 $ (522 €)
- Posto Cat.3: 320 $ (272 €)
- Posto Cat.4: 60 $ (51 €)
- Posto Business e Skybox: 2.201 $ (1.871 €)
- Posto Special: 581 $ (494 €)
- Costo medio: 724 $ (615 €)
I biglietti per la finale
Un biglietto per la finale, in programma il 19 luglio 2026 al New York New Jersey Stadium, potrà costare fino a 4.309 dollari (3.663 euro), in media 1.408 dollari (1.197 euro).
- Posto Cat.1: 1.550 $ (1.318 €)
- Posto Cat.2: 1.051 $ (893 €)
- Posto Cat.3: 695 $ (591 €)
- Posto Cat.4: 128 $ (118 €)
- Posto Business e Skybox: 4.309 $ (3.663 €)
- Posto Special: 1.137 $ (966 €)
- Costo medio: 1.408 $ (1.197 €)
Riassumendo, un tagliando per la gara inaugurale (Messico-Sudafrica all'Azteca) costerà in media 616 euro, ne bastano 260 per una gara dei gironi. Un biglietto per la finale del 19 luglio potrà costare fino a 4000 euro, in media 1200. Il ricavo complessivo dalle biglietterie potrebbe arrivare a quasi 2 miliardi di euro