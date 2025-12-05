Sale l’attesa per i prossimi Mondiali di calcio, che si terranno in Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio 2026. E se gli appassionati iniziano già a pensare come potersi assicurare un prezioso biglietto per una delle partite in programma, è possibile stimare anche quali saranno i ricavi che deriveranno dalla sola vendita dei tagliandi. Con un format che prevede 16 città ospitanti e tutte provviste di stadi con grandi capienze, si ipotizza che dalla biglietteria possano oscillare tra 1,8 e 2,1 miliardi di dollari (tra 1,66 e 1,93 miliardi di euro), con percentuali di vendita altissime (99%, praticamente si preannuncia ovunque il tutto esaurito).