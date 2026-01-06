Classifica multe Serie A 2025/2026: Roma la più sanzionata, 'caso' Milancalcio e finanza
Introduzione
Sono cinque i diversi parametri che il portale specializzato Calcio e Finanza ha preso in considerazione per stilare questa speciale classifica delle più multate del campionato italiano: ritardi per l'ingresso in campo, lancio di petardi e/o fumogeni, cori, lancio di oggetti e uso di laser. La Roma è la "capolista" per quanto riguarda la somma delle varie sanzioni: 80mila e 500 euro in multe alla metà esatta del campionato. Poi Lecce e Fiorentina. Le più brave sono Cagliari, Atalanta e Sassuolo, che ha preso solo 4mila euro di multa. Scopriamo la classifica completa e le mini classifiche per ogni area. Il totale supera il mezzo miliardo
Quello che devi sapere
Le decisioni del Giudice Sportivo
La speciale classifica creata da Calcio e Finanza analizza ai raggi X le sanzioni comminate alle venti squadre di Serie A. Per intenderci, sono quelle contenute nel comunicato del Giudice Sportivo dopo ogni turno di campionato. Esempio recente dell'ultimo documento relativo allo scorso weekend: "Ammenda di 10mila euro al Milan a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara, recidiva reiterata continuata", ma anche 6mila al Lecce per lancio di due petardi e due fumogeni o 5mila euro all'Inter per "aver rivolto ripetutamente un coro insultante all'allenatore della squadra avversaria", cioè Antonio Conte. Ecco, il totale di tutte queste sanzioni, turno dopo turno, ha creato questa speciale classifica.
Roma capolista per multe, solo 4mila euro per il Sassuolo
- Roma - 80mila e 500 euro in multe
- Lecce - 67mila euro in multe
- Fiorentina - 60mila euro in multe
- Genoa - 51mila euro in multe
- Milan - 46mila e 500 euro in multe
- Napoli - 33mila e 500 euro in multe
- Verona - 23mila e 500 euro in multe
- Inter - 22mila euro in multe
- Lazio - 18mila euro in multe
- Bologna - 14mila euro in multe
- Juventus - 14mila euro in multe
- Pisa - 14mila euro in multe
- Torino - 13mila e 500 euro in multe
- Como - 13mila euro in multe
- Cremonese - 11mila euro in multe
- Udinese - 10mila euro in multe
- Parma - 8mila e 500 euro in multe
- Cagliari - 8mila euro in multe
- Atalanta - 5mila euro in multe
- Sassuolo - 4mila euro in multe
Inizio in ritardo: il Milan ha già superato le multe dello scorso anno
Ma andiamo ora nel dettaglio delle cinque aree analizzate. Il Milan ha già superato le multe per i ritardi dello scorso anno, e lo ha fatto in metà campionato: 40mila euro di sanzioni, di cui 10mila ("recidiva reiterata continuata") proprio nell'ultimo turno contro la Fiorentina. Sono già 5mila euro in più delle multe per i ritardi legati all'inizio della partita o all'inizio del secondo tempo dell'intero scorso campionato, quando il numero si fermò a quota 35mila. Dopo il Milan ci sono i 13mila euro del Como, mentre ci sono bene nove squadre che non sono ancora state multate per i ritardi.
- Milan - 40mila euro
- Como - 13mila euro
- Napoli - 5mila euro
- Udinese - 5mila euro
- Cagliari - 4mila euro
- Lazio - 3mila euro
- Cremonese - 3mila euro
- Verona - 2mila euro
- Torino - 2mila euro
- Sassuolo - 2mila euro
- Lecce - mille euro
- Mai multate per ritardi: Roma, Fiorentina, Genoa, Inter, Bologna, Juventus, Pisa, Parma e Atalanta
Lancio di petardi e fumogeni: 75mila euro di multe per la Roma
Roma che, dicevamo, è la capolista della classifica con 80mila e 500 euro totali. Ecco, la stragrande maggioranza arrivano da lì: 75mila e 500 euro, per la precisione, sono legati solo a lancio di petardi e/o fumogeni. Lecce subito dietro a 63mila. Il totale delle venti squadre di A si attesta a 254mila euro, la fetta più grossa delle multe comminate.
- Roma - 75mila e 500 euro
- Lecce - 63mila euro
- Fiorentina - 37mila euro
- Genoa - 31mila euro
- Juventus - 12mila euro
- Cremonese - 8mila euro
- Lazio - 7mila euro
- Napoli - 6mila e 500 euro
- Pisa - 4mila euro
- Verona - 3mila euro
- Inter - 2mila euro
- Bologna - 2mila euro
- Torino - mile e 500 euro
- Parma - mille e 500 euro
- Mai multate per lancio di petardi e fumogeni: Milan, Como, Udinese, Cagliari, Atalanta e Sassuolo
Cori: sanzionate solo in sette
E sono Roma, Fiorentina, Napoli, Verona, Inter, Lazio e Cremonese. Davanti a tutti c'è la Viola con 20mila euro di multe, poi i nerazzurri.
- Fiorentina - 20mila euro
- Inter - 12mila euro
- Verona - 8mila euro
- Roma - 5mila euro
- Lazio - 5mila euro
- Udinese - 5mila euro
- Napoli - 2mila euro
Lancio di oggetti: 20mila euro al Genoa
E qui, un po' al contrario con quanto appena visto, sono sanzionate quasi tutte, tranne cinque. In questo campo la capolista è il Genoa con 20mila euro di sanzioni, ma quasi tutte sono state punite.
- Genoa - 20mila euro
- Napoli - 15mila euro
- Bologna - 12mila euro
- Torino - 10mila euro
- Inter - 8mila euro
- Parma - 7mila euro
- Milan - 6mila e 500 euro
- Verona - 5mila e 500 euro
- Atalanta - 5mila euro
- Cagliari - 4mila euro
- Lecce - 3mila euro
- Fiorentina - 3mila euro
- Lazio - 3mila euro
- Juventus - 2mila euro
- Sassuolo - 2mila euro
- Mai multate per lancio di oggetti: Roma, Pisa, Como, Cremonese e Udinese
Laser: punite solo in tre. Il totale supera il mezzo miliardo
Cioè Napoli e Verona, entrambe per 5mila euro, e il Pisa per 10mila euro nel campo dell'uso dei laser. Tirando le somme, il totale delle sanzioni supera il mezzo miliardo: 517mila euro, come riporta Calcio e Finanza. La fetta più grossa sono il lancio di petardi e fumogeni (254mila), seguita dai 106mila euro per lancio di oggetti. Come dicevamo, la squadra più virtuosa è il Sassuolo, punita solo di 2mila euro per un rientro in ritardo in campo e di altri 2mila euro per lancio di oggetti.