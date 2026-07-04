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Mondiali 2026, le squadre di club con più giocatori a segno

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Quali sono i club che hanno visto segnare di più i propri giocatori ai Mondiali? Se il Psg ne ha mandati in gol 7 diversi, la sorpresa è il Sunderland con 5 marcatori di 5 nazionalità diverse. Tra le italiane il Milan è a 3 grazie al suo ultimo acquisto. Sommando le reti, invece, Real Madrid in vetta trascinato da Mbappé-Vinicius; Juventus a 3 come il Milan... ma tutti di David

NEWS LIVE - IL RENDIMENTO DEI GIOCATORI DI A AL MONDIALE

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