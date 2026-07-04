Quali sono i club che hanno visto segnare di più i propri giocatori ai Mondiali? Se il Psg ne ha mandati in gol 7 diversi, la sorpresa è il Sunderland con 5 marcatori di 5 nazionalità diverse. Tra le italiane il Milan è a 3 grazie al suo ultimo acquisto. Sommando le reti, invece, Real Madrid in vetta trascinato da Mbappé-Vinicius; Juventus a 3 come il Milan... ma tutti di David
- Sono sette i club con tre marcatori diversi ai Mondiali: Galatasaray, Villarreal, Strasburgo, Borussia Dormund, Wolverhampton, Crystal Palace e... Milan.
- I rossoneri (con Leao, Saelemaekers e il neo acquisto Gonçalo Ramos) sono il club italiano che ne conta di più
- Sommando invece il numero dei gol messi a segno dai giocatori dei diversi club, la Juventus "pareggia" il Milan a quota 3... grazie alle 3 reti di David con il Canada
- A 2 Inter (Lautaro, Sucic) e Torino (Vlasic, Pedersen)
- Cunha (Brasile, 3 gol)
- Diallo (Costa d'Avorio, 2 gol)
- Casemiro (Brasile, 1 gol)
- Lisandro Martinez (Argentina, 1 gol)
- Havertz (Germania, 3 gol)
- Trossard (Belgio, 2 gol)
- Martinelli (Brasile, 1 gol)
- Gyokeres (Svezia, 1 gol)
- Mbappé (Francia, 6 gol)
- Vinicius (Brasile, 4 gol)
- Bellingham (Inghilterra, 2 gol)
- Arda Guler (Turchia, 1 gol)
- Gakpo (Olanda, 3 gol)
- Salah (Egitto, 1 gol)
- Van Dijk (Olanda, 1 gol)
- Isak (Svezia, 1 gol)
- Kane (Inghilterra, 5 gol)
- Saibari (Marocco, 3 gol)
- Luis Diaz (Colombia, 1 gol)
- Musiala (Germania, 1 gol)
- Brown (Germania, 1 gol)
- Brobbey (Olanda, 3 gol)
- Diarra (Senegal, 2 gol)
- Angulo (Ecuador, 1 gol)
- Isidor (Haiti, 1 gol)
- Xhaka (Svizzera, 1 gol)
- Dembelé (Francia, 4 gol)
- Barcola (Francia, 2 gol)
- Doué (Francia, 1 gol)
- Hakimi (Marocco, 1 gol)
- Nuno Mendes (Portogallo, 1 gol)
- Joao Neves (Portogallo, 1 gol)
- Mbaye (Senegal, 1 gol)
- REAL MADRID: 13
- BAYERN MONACO, PSG: 11
- SUNDERLAND: 8
- ARSENAL, MANCHESTER UNITED: 7
- LIVERPOOL: 6