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Erling Haaland, in Perù è boom di neonati col nome dell'attaccante

Mondiali

In Perù è Haaland-mania. Da quando è iniziato il Mondiale è boom di neonati che portano il nome dell'attaccante norvegese: fino a pochi giorni fa il dato ufficiale ne registrava 563, ma il numero è destinato a crescere. E non è una novità: in Perù quasi 34 mila bambini hanno nel nome "Neymar", circa 32 mila "Ronaldo" e c'è anche chi si chiama "Rafael Leao"

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Se vi chiedessero da dove viene un ragazzo che si chiama Erling Haaland, probabilmente rispondereste senza esitazione: dal Nord Europa. E avreste ragione. Ma se vi dicessimo che in Sudamerica ci sono circa 600 persone che si chiamano Haaland? Sì, perché il Perù non si è qualificato ai Mondiali 2026, ma la Coppa del Mondo continua ad avere un'enorme influenza nel Paese. Soprattutto su... i nomi dei neonati!

Quasi 600 neonati hanno "Haaland" nel nome

Erling Haaland è senza dubbio uno dei volti del Mondiale in corso quest'estate. Al suo debutto nella competizione ha segnato 7 gol in 5 partite, trascinando la Norvegia fino ai quarti di finale. Le sue prestazioni hanno fatto esplodere la Haaland-mania anche in Perù. Fino a pochi giorni fa erano 563 i neonati che portavano il nome dell'attaccante norvegese, ma chissà quanti altri saranno nati nel frattempo. Lo scorso 10 luglio, nel corso di un intervento su Panamericana Television, Ivan Torres, portavoce del Reniec (l'ente pubblico peruviano che svolge funzioni analoghe a quelle dell'Anagrafe italiana), aveva fatto il punto sul fenomeno, spiegando che l'utilizzo di questi nomi aveva registrato un forte incremento dall'inizio del Mondiale. Nel dettaglio, 4 neonati si chiamano Erling Braut Haaland, 91 Erling Haaland e ben 468 semplicemente Haaland. Ma, come detto, il dato è relativo allo scorso 10 luglio ed è destinato a salire.

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Spiccano Neymar, Ronaldo e Lionel

Se pensate che si tratti di una novità, però, vi sbagliate. In Perù è quasi "prassi" chiamare i propri figli come le stelle del calcio mondiale. Una precisazione, però, è d'obbligo: "Lionel Messi" non è il nome completo della persona, perché va aggiunto anche il cognome ereditato dai genitori. È un po' come se in Italia qualcuno si chiamasse, ad esempio, Lionel Messi Rossi. Tornando al Perù, i più gettonati sono, nell'ordine, Neymar, CR7 e Messi. Quasi 34 mila bambini portano nel loro nome anche quello del fuoriclasse brasiliano, circa 32 mila hanno "Ronaldo" nel nome (e oltre mille si chiamano Cristiano Ronaldo) e circa 25 mila si chiamano Lionel, che, rispetto agli altri, è comunque un nome piuttosto comune. Ma, tranquilli, ci sono anche circa 3.400 "Messi" e oltre 300 "Lionel Messi".

Endrick è il primo ai piedi del podio

Il distacco dai tre nomi più diffusi è abissale. Dopo Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, sorprende trovare Endrick al quarto posto: sono 3.332 i neonati che portano il nome del talento brasiliano. Alle sue spalle c'è il connazionale Ederson (3.118), seguito da Griezmann (1.502), Yamal (1.241), Gavi (1.078) e Brahim (452), che chiude la top 10 alle spalle di Haaland. Poco più indietro spiccano anche Salah, Hakimi, Mbappé, Bellingham e Lewandowski.

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