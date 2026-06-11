Mondiali 2026, le nazionali più preziose per valore di mercato: Francia al comando
Il Mondiale più grande della storia mette di fronte nazionali e giocatori con caratteristiche molto diverse tra loro. Attraverso le valutazioni di Transfermarkt è possibile calcolare il valore delle rose che prenderanno parte alla competizione: pensate che tra la prima e l'ultima della classifica, rispettivamente Francia e Qatar, c'è una differenza di più di un miliardo di euro. Di seguito la classifica completa
- Valore di mercato: 19,93 milioni
- Giocatore più prezioso: Akram Afif (8 mln - Al-Sadd SC)
- Valore di mercato: 20,30 milioni
- Giocatore più prezioso: Mousa Tamari (10 mln - Rennes)
- Valore di mercato: 21,20 milioni
- Giocatore più prezioso: Ahmed Qasem (3,5 mln - Nashville SC)
- Valore di mercato: 25,78 milioni
- Giocatore più prezioso: Armando Obispo (4 mln - Psv)
- Valore di mercato: 32,05 milioni
- Giocatore più prezioso: Mehdi Ghayedi (4,5 mln - Al-Nasr SC)
- Valore di mercato: 34,35 milioni
- Giocatore più prezioso: Chris Wood (5 mln - N. Forest)
- Valore di mercato: 34,55 milioni
- Giocatore più prezioso: Amir Murillo (7 mln - Besiktas)
- Valore di mercato: 40,68 milioni
- Giocatore più prezioso: Saud Abdulhamid (9 mln - Lens)
- Valore di mercato: 49,25 milioni
- Giocatore più prezioso: Lyle Foster (8 mln - Burnley)
- Valore di mercato: 54,50 milioni
- Giocatore più prezioso: Logan Costa (15 mln - Villarreal)
- Valore di mercato: 55,90 milioni
- Giocatore più prezioso: Wilson Isidor (18 mln - Sunderland)
- Valore di mercato: 69,95 milioni
- Giocatore più prezioso: Hannibal (15 mln - Burnley)
- Valore di mercato: 77,45 milioni
- Giocatori più preziosi: Circati e Bos (12 mln - Parma e Feyenoord)
- Valore di mercato: 85,33 milioni
- Giocatore più prezioso: Abdukodir Khusanov (50 mln - Manchester City)
- Valore di mercato: 116,48 milioni
- Giocatore più prezioso: Omar Marmoush (50 mln - Manchester City)
- Valore di mercato: 139,05 milioni
- Giocatore più prezioso: Kang-in Lee (28 mln - Psg)
- Valore di mercato: 143,90 milioni
- Giocatore più prezioso: Noah Sadiki (35 mln - Sunderland)
- Valore di mercato: 151,60 milioni
- Giocatore più prezioso: Tarik Muharemovic (25 mln - Sassuolo)
- Valore di mercato: 153,65 milioni
- Giocatori più preziosi: Enciso e D. Gomez (25 mln - Strasburgo e Brighton)
- Valore di mercato: 170,25 milioni
- Giocatore più prezioso: Scott McTominay (40 mln - Napoli)
- Valore di mercato: 188,18 milioni
- Giocatore più prezioso: Ladislav Krejci (22 mln - Wolves)
- Valore di mercato: 191,85 milioni
- Giocatore più prezioso: Santiago Gimenez (18 mln - Milan)
- Valore di mercato: 198,65 milioni
- Giocatore più prezioso: Alphonso Davies (40 mln - Bayern Monaco)
- Valore di mercato: 234,60 milioni
- Giocatore più prezioso: Antoine Semenyo (80 mln - Manchester City)
- Valore di mercato: 245,20 milioni
- Giocatore più prezioso: Konrad Laimer (32 mln - Bayern Monaco)
- Valore di mercato: 256,90 milioni
- Giocatore più prezioso: Ibrahim Maza (45 mln - Bayer Leverkusen)
- Valore di mercato: 270,85 milioni
- Giocatore più prezioso: Kaishu Sano (40 mln - Mainz)
- Valore di mercato: 302,35 milioni
- Giocatore più prezioso: Luis DIaz (85 mln - Bayern Monaco)
- Valore di mercato: 332,50 milioni
- Giocatore più prezioso: Johan Manzambi (50 mln - Friburgo)
- Valore di mercato: 359,3 milioni
- Giocatore più prezioso: Federico Valverde (90 mln - Real Madrid)
- Valore di mercato: 368,70 milioni
- Giocatore più prezioso: Moises Caicedo (100 mln - Chelsea)
- Valore di mercato: 385,65 milioni
- Giocatori più preziosi: Pulisic e Balogun (40 mln - Milan e Monaco)
- Valore di mercato: 387,30 milioni
- Giocatore più prezioso: Josko Gvardiol (90 mln - Manchester City)
- Valore di mercato: 406,08 milioni
- Giocatore più prezioso: Alexander Isak (85 mln - Liverpool)
- Valore di mercato: 447,70 milioni
- Giocatore più prezioso: Achraf Hakimi (90 mln - Psg)
- Valore di mercato: 473,70 milioni
- Giocatore più prezioso: Arda Guler (90 mln - Real Madrid)
- Valore di mercato: 478,10 milioni
- Giocatore più prezioso: Iliman Ndiaye (55 mln - Everton)
- Valore di mercato: 522,10 milioni
- Giocatore più prezioso: Yan Diomande (90 mln - Lipsia)
- Valore di mercato: 547,50 milioni
- Giocatore più prezioso: Jeremy Doku (75 mln - Manchester City)
- Valore di mercato: 589,90 milioni
- Giocatore più prezioso: Erling Haaland (200 mln - Manchester City)
- Valore di mercato: 754,20 milioni
- Giocatore più prezioso: Ryan Gravenberch (80 mln - Liverpool)
- Valore di mercato: 782,5 milioni
- Giocatore più prezioso: Julian Alvarez (100 mln - Atletico Madrid)
- Valore di mercato: 928,2 milioni
- Giocatore più prezioso: Vinicius Jr (140 mln - Real Madrid)
- Valore di mercato: 947 milioni
- Giocatori più preziosi: Musiala e Wirtz (100 mln - Bayern e Liverpool)
- Valore di mercato: 1,01 miliardi
- Giocatori più preziosi: Vitinha e Joao Neves (140 mln - Psg)
- Valore di mercato: 1,22 miliardi
- Giocatore più prezioso: Lamine Yamal (200 mln - Barcellona)
- Valore di mercato: 1,36 miliardi
- Giocatore più prezioso: Jude Bellingham (130 mln - Real Madrid)
- Valore di mercato: 1,52 miliardi
- Giocatore più prezioso: Kylian Mbappé (180 mln - Real Madrid)