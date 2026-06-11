 Mondiali 2026, nazionali più preziose per valore di mercato rosa. Classifica | Sky Sport
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Mondiali 2026, le nazionali più preziose per valore di mercato: Francia al comando

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Il Mondiale più grande della storia mette di fronte nazionali e giocatori con caratteristiche molto diverse tra loro. Attraverso le valutazioni di Transfermarkt è possibile calcolare il valore delle rose che prenderanno parte alla competizione: pensate che tra la prima e l'ultima della classifica, rispettivamente Francia e Qatar, c'è una differenza di più di un miliardo di euro. Di seguito la classifica completa

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