Ecco la versione 'golden' di Trionda, il pallone con cui si disputerà la finale mondiale. Le foto con le anticipazioni tratte da footyheadlines.com. Per le altre sfide "Trionda" sarà rosso, verde e blu in omaggio a Canada, Messico e Stati Uniti, i tre paesi ospitanti. Con la tecnologia Connected Ball fornisce informazioni dettagliate su ogni movimento del pallone, supportando gli arbitri durante le partite. Le foto e la spiegazione di tutti i dettagli da parte della FIFA

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