Introduzione

La nuova edizione della Nations League è pronta a prendere il via, da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Sei giornate che ci accompagneranno da qui alla prossima sosta di novembre: l'Italia è inserita nel gruppo 1 con Belgio, Francia e Turchia. Di seguito il calendario completo della Nations League 2026/27 fino alle date della fase finale



TUTTI I CONVOCATI DELL'ITALIA