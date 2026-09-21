Introduzione
La nuova edizione della Nations League è pronta a prendere il via, da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Sei giornate che ci accompagneranno da qui alla prossima sosta di novembre: l'Italia è inserita nel gruppo 1 con Belgio, Francia e Turchia. Di seguito il calendario completo della Nations League 2026/27 fino alle date della fase finale
Quello che devi sapere
Lega A - gruppo 1
Le nazionali inserite nel girone:
- Belgio
- Francia
- ITALIA
- Turchia
Il calendario del gruppo 1 della Lega A:
- Italia-Belgio (1^ giornata - venerdì 25 settembre, ore 20.45)
- Turchia-Francia (1^ giornata - venerdì 25 settembre, ore 20.45)
- Belgio-Francia (2^ giornata - lunedì 28 settembre, ore 20.45)
- Turchia-Italia (2^ giornata - lunedì 28 settembre, ore 20.45)
- Belgio-Turchia (3^ giornata - venerdì 2 ottobre, ore 20.45)
- Francia-Italia (3^ giornata - venerdì 2 ottobre, ore 20.45)
- Francia-Belgio (4^ giornata - lunedì 5 ottobre, ore 20.45)
- Italia-Turchia (4^ giornata - lunedì 5 ottobre, ore 20.45)
- Turchia-Belgio (5^ giornata - giovedì 12 novembre, ore 18)
- Italia-Francia (5^ giornata - giovedì 12 novembre, ore 20.45)
- Belgio-Italia (6^ giornata - domenica 15 novembre, ore 20.45)
- Francia-Turchia (6^ giornata - domenica 15 novembre, ore 20.45)
Lega A - gruppo 2
Le nazionali inserite nel girone:
- Germania
- Grecia
- Olanda
- Serbia
Il calendario del gruppo 2 della Lega A:
- Olanda-Germania (1^ giornata - giovedì 24 settembre, ore 20.45)
- Serbia-Grecia (1^ giornata - giovedì 24 settembre, ore 20.45)
- Serbia-Olanda (2^ giornata - domenica 27 settembre, ore 18)
- Germania-Grecia (2^ giornata - domenica 27 settembre, ore 20.45)
- Germania-Serbia (3^ giornata - giovedì 1 ottobre, ore 20.45)
- Grecia-Olanda (3^ giornata - giovedì 1 ottobre, ore 20.45)
- Grecia-Germania (4^ giornata - domenica 4 ottobre, ore 20.45)
- Olanda-Serbia (4^ giornata - domenica 4 ottobre, ore 20.45)
- Olanda-Grecia (5^ giornata - venerdì 13 novembre, ore 20.45)
- Serbia-Germania (5^ giornata - venerdì 13 novembre, ore 20.45)
- Germania-Olanda (6^ giornata - lunedì 16 novembre, ore 20.45)
- Grecia-Serbia (6^ giornata - lunedì 16 novembre, ore 20.45)
Lega A - gruppo 3
Le nazionali inserite nel girone:
- Croazia
- Inghilterra
- Repubblica Ceca
- Spagna
Il calendario del gruppo 3 della Lega A:
- Rep. Ceca-Croazia (1^ giornata - sabato 26 settembre, ore 20.45)
- Inghilterra-Spagna (1^ giornata - sabato 26 settembre, ore 20.45)
- Rep. Ceca-Inghilterra (2^ giornata - martedì 29 settembre, ore 20.45)
- Spagna-Croazia (2^ giornata - martedì 29 settembre, ore 20.45)
- Croazia-Inghilterra (3^ giornata - sabato 3 ottobre, ore 18)
- Spagna-Rep. Ceca (3^ giornata - sabato 3 ottobre, ore 20.45)
- Croazia-Spagna (4^ giornata - martedì 6 ottobre, ore 20.45)
- Inghilterra-Rep. Ceca (4^ giornata - martedì 6 ottobre, ore 20.45)
- Rep. Ceca-Spagna (5^ giornata - giovedì 12 novembre, ore 20.45)
- Inghilterra-Croazia (5^ giornata - giovedì 12 novembre, ore 20.45)
- Croazia-Rep. Ceca (6^ giornata - domenica 15 novembre, ore 20.45)
- Spagna-Inghilterra (6^ giornata - domenica 15 novembre, ore 20.45)
Lega A - gruppo 4
Le nazionali inserite nel girone:
- Danimarca
- Galles
- Norvegia
- Portogallo
Il calendario del gruppo 4 della Lega A:
- Norvegia-Danimarca (1^ giornata - giovedì 24 settembre, ore 20.45)
- Portogallo-Galles (1^ giornata - giovedì 24 settembre, ore 20.45)
- Danimarca-Galles (2^ giornata - domenica 27 settembre, ore 18)
- Norvegia-Portogallo (2^ giornata - domenica 27 settembre, ore 20.45)
- Danimarca-Portogallo (3^ giornata - giovedì 1 ottobre, ore 20.45)
- Galles-Norvegia (3^ giornata - giovedì 1 ottobre, ore 20.45)
- Portogallo-Norvegia (4^ giornata - domenica 4 ottobre, ore 20.45)
- Galles-Danimarca (4^ giornata - domenica 4 ottobre, ore 20.45)
- Norvegia-Galles (5^ giornata - sabato 14 novembre, ore 18)
- Portogallo-Danimarca (5^ giornata - sabato 14 novembre, ore 20.45)
- Danimarca-Norvegia (6^ giornata - martedì 17 novembre, ore 20.45)
- Galles-Portogallo (6^ giornata - martedì 17 novembre, ore 20.45)
Lega B - gruppo 1
Le nazionali inserite nel girone:
- Macedonia del Nord
- Scozia
- Slovenia
- Svizzera
Il calendario del gruppo 1 della Lega B:
- Slovenia-Scozia (1^ giornata - sabato 26 settembre, ore 15)
- Macedonia del Nord-Svizzera (1^ giornata - sabato 26 settembre, ore 20.45)
- Scozia-Svizzera (2^ giornata - martedì 29 settembre, ore 20.45)
- Slovenia-Macedonia del Nord (2^ giornata - martedì 29 settembre, ore 20.45)
- Macedonia del Nord-Scozia (3^ giornata - sabato 3 ottobre, ore 20.45)
- Svizzera-Slovenia (3^ giornata - sabato 3 ottobre, ore 20.45)
- Scozia-Slovenia (4^ giornata - martedì 6 ottobre, ore 20.45)
- Svizzera-Macedonia del Nord (4^ giornata - martedì 6 ottobre, ore 20.45)
- Scozia-Macedonia del Nord (5^ giornata - venerdì 13 novembre, ore 20.45)
- Slovenia-Svizzera (5^ giornata - venerdì 13 novembre, ore 20.45)
- Macedonia del Nord-Slovenia (6^ giornata - lunedì 16 novembre, ore 20.45)
- Svizzera-Scozia (6^ giornata - lunedì 16 novembre, ore 20.45)
Lega B - gruppo 2
Le nazionali inserite nel girone:
- Georgia
- Irlanda del Nord
- Ucraina
- Ungheria
Il calendario del gruppo 2 della Lega B:
- Georgia-Irlanda del Nord (1^ giornata - venerdì 25 settembre, ore 18)
- Ungheria-Ucraina (1^ giornata - venerdì 25 settembre, ore 20.45)
- Georgia-Ucraina (2^ giornata - lunedì 28 settembre, ore 18)
- Ungheria-Irlanda del Nord (2^ giornata - lunedì 28 settembre, ore 20.45)
- Ungheria-Georgia (3^ giornata - venerdì 2 ottobre, ore 20.45)
- Irlanda del Nord-Ucraina (3^ giornata - venerdì 2 ottobre, ore 20.45)
- Irlanda del Nord-Georgia (4^ giornata - lunedì 5 ottobre, ore 20.45)
- Ucraina-Ungheria (4^ giornata - lunedì 5 ottobre, ore 20.45)
- Georgia-Ungheria (5^ giornata - sabato 14 novembre, ore 18)
- Irlanda del Nord-Ucraina (5^ giornata - sabato 14 novembre, ore 20.45)
- Ungheria-Irlanda del Nord (6^ giornata - martedì 17 novembre, ore 20.45)
- Ucraina-Georgia (6^ giornata - martedì 17 novembre, ore 20.45)
Lega B - gruppo 3
Le nazionali inserite nel girone:
- Austria
- Irlanda
- Israele
- Kosovo
Il calendario del gruppo 3 della Lega B:
- Austria-Israele (1^ giornata - giovedì 24 settembre, ore 20.45)
- Kosovo-Irlanda (1^ giornata - giovedì 24 settembre, ore 20.45)
- Austria-Kosovo (2^ giornata - domenica 27 settembre, ore 18)
- Israele-Irlanda (2^ giornata - domenica 27 settembre, ore 20.45)
- Israele-Kosovo (3^ giornata - giovedì 1 ottobre, ore 20.45)
- Irlanda-Austria (3^ giornata - giovedì 1 ottobre, ore 20.45)
- Kosovo-Austria (4^ giornata - domenica 4 ottobre, ore 18)
- Irlanda-Israele (4^ giornata - domenica 4 ottobre, ore 20.45)
- Kosovo-Israele (5^ giornata - sabato 14 novembre, ore 15)
- Austria-Irlanda (5^ giornata - sabato 14 novembre, ore 20.45)
- Israele-Austria (6^ giornata - martedì 17 novembre, ore 20.45)
- Irlanda-Kosovo (6^ giornata - martedì 17 novembre, ore 20.45)
Lega B - gruppo 4
Le nazionali inserite nel girone:
- Bosnia
- Polonia
- Romania
- Svezia
Il calendario del gruppo 4 della Lega B:
- Polonia-Bosnia (1^ giornata - venerdì 25 settembre, ore 20.45)
- Svezia-Romania (1^ giornata - venerdì 25 settembre, ore 20.45)
- Romania-Bosnia (2^ giornata - lunedì 28 settembre, ore 20.45)
- Svezia-Polonia (2^ giornata - lunedì 28 settembre, ore 20.45)
- Bosnia-Svezia (3^ giornata - venerdì 2 ottobre, ore 20.45)
- Polonia-Romania (3^ giornata - venerdì 2 ottobre, ore 20.45)
- Bosnia-Polonia (4^ giornata - lunedì 5 ottobre, ore 20.45)
- Romania-Svezia (4^ giornata - lunedì 5 ottobre, ore 20.45)
- Romania-Polonia (5^ giornata - sabato 14 novembre, ore 20.45)
- Svezia-Bosnia (5^ giornata - sabato 14 novembre, ore 20.45)
- Bosnia-Romania (6^ giornata - martedì 17 novembre, ore 20.45)
- Polonia-Svezia (6^ giornata - martedì 17 novembre, ore 20.45)
Lega C - gruppo 1
Le nazionali inserite nel girone:
- Albania
- Bielorussia
- Finlandia
- San Marino
Il calendario del gruppo 1 della Lega C:
- San Marino-Finlandia (1^ giornata - sabato 26 settembre, ore 18)
- Albania-Bielorussia (1^ giornata - sabato 26 settembre, ore 20.45)
- Finlandia-Bielorussia (2^ giornata - martedì 29 settembre, ore 20.45)
- San Marino-Albania (2^ giornata - martedì 29 settembre, ore 20.45)
- Finlandia-Albania (3^ giornata - sabato 3 ottobre, ore 15)
- Bielorussia-San Marino (3^ giornata - sabato 3 ottobre, ore 18)
- Albania-San Marino (4^ giornata - martedì 6 ottobre, ore 20.45)
- Bielorussia-Finlandia (4^ giornata - martedì 6 ottobre, ore 20.45)
- Albania-Finlandia (5^ giornata - giovedì 12 novembre, ore 20.45)
- San Marino-Bielorussia (5^ giornata - giovedì 12 novembre, ore 20.45)
- Bielorussia-Albania (6^ giornata - domenica 15 novembre, ore 18)
- Finlandia-San Marino (6^ giornata - domenica 15 novembre, ore 18)
Lega C - gruppo 2
Le nazionali inserite nel girone:
- Armenia
- Cipro
- Lettonia
- Montenegro
Il calendario del gruppo 2 della Lega C:
- Armenia-Lettonia (1^ giornata - venerdì 25 settembre, ore 18)
- Montenegro-Cipro (1^ giornata - venerdì 25 settembre, ore 20.45)
- Armenia-Montenegro (2^ giornata - lunedì 28 settembre, ore 18)
- Lettonia-Cipro (2^ giornata - lunedì 28 settembre, ore 20.45)
- Cipro-Armenia (3^ giornata - venerdì 2 ottobre, ore 20.45)
- Lettonia-Montenegro (3^ giornata - venerdì 2 ottobre, ore 20.45)
- Cipro-Lettonia (4^ giornata - lunedì 5 ottobre, ore 20.45)
- Montenegro-Armenia (4^ giornata - lunedì 5 ottobre, ore 20.45)
- Armenia-Cipro (5^ giornata - giovedì 12 novembre, ore 18)
- Montenegro-Lettonia (5^ giornata - giovedì 12 novembre, ore 20.45)
- Cipro-Montenegro (6^ giornata - domenica 15 novembre, ore 15)
- Lettonia-Armenia (6^ giornata - domenica 15 novembre, ore 15)
Lega C - gruppo 3
Le nazionali inserite nel girone:
- Far Oer
- Kazakistan
- Moldavia
- Slovacchia
Il calendario del gruppo 3 della Lega C:
- Far Oer-Kazakistan (1^ giornata - sabato 26 settembre, ore 18)
- Slovacchia-Moldavia (1^ giornata - sabato 26 settembre, ore 20.45)
- Moldavia-Far Oer (2^ giornata - martedì 29 settembre, ore 20.45)
- Slovacchia-Kazakistan (2^ giornata - martedì 29 settembre, ore 20.45)
- Kazakistan-Moldavia (3^ giornata - venerdì 2 ottobre, ore 16)
- Far Oer-Slovacchia (3^ giornata - venerdì 2 ottobre, ore 20.45)
- Kazakistan-Far Oer (4^ giornata - martedì 6 ottobre, ore 16)
- Slovacchia-Moldavia (4^ giornata - martedì 6 ottobre, ore 20.45)
- Moldavia-Kazakistan (5^ giornata - venerdì 13 novembre, ore 20.45)
- Slovacchia-Far Oer (5^ giornata - venerdì 13 novembre, ore 20.45)
- Far Oer-Moldavia (6^ giornata - lunedì 16 novembre, ore 16)
- Kazakistan-Slovacchia (6^ giornata - lunedì 16 novembre, ore 16)
Lega C - gruppo 4
Le nazionali inserite nel girone:
- Bulgaria
- Estonia
- Islanda
- Lussemburgo
Il calendario del gruppo 4 della Lega C:
- Bulgaria-Lussemburgo (1^ giornata - sabato 26 settembre, ore 18)
- Islanda-Estonia (1^ giornata - sabato 26 settembre, ore 18)
- Bulgaria-Estonia (2^ giornata - martedì 29 settembre, ore 20.45)
- Lussemburgo-Islanda (2^ giornata - martedì 29 settembre, ore 20.45)
- Estonia-Lussemburgo (3^ giornata - sabato 3 ottobre, ore 18)
- Islanda-Bulgaria (3^ giornata - sabato 3 ottobre, ore 18)
- Estonia-Islanda (4^ giornata - martedì 6 ottobre, ore 20.45)
- Lussemburgo-Bulgaria (4^ giornata - martedì 6 ottobre, ore 20.45)
- Bulgaria-Islanda (5^ giornata - venerdì 13 novembre, ore 20.45)
- Lussemburgo-Estonia (5^ giornata - venerdì 13 novembre, ore 20.45)
- Estonia-Bulgaria (6^ giornata - lunedì 16 novembre, ore 18)
- Islanda-Lussemburgo (6^ giornata - lunedì 16 novembre, ore 18)
Lega D - gruppo 1
Le nazionali inserite nel girone:
- Andorra
- Gibilterra
- Malta
Il calendario del gruppo 1 della Lega D:
- Andorra-Malta (1^ giornata - giovedì 24 settembre, ore 20.45)
- Gibilterra-Andorra (2^ giornata - domenica 27 settembre, ore 18)
- Malta-Gibilterra (3^ giornata - giovedì 1 ottobre, ore 20.45)
- Malta-Andorra (4^ giornata - domenica 4 ottobre, ore 18)
- Andorra-Gibilterra (5^ giornata - venerdì 13 novembre, ore 20.45)
- Gibilterra-Malta (6^ giornata - lunedì 16 novembre, ore 20.45)
Lega D - gruppo 2
Le nazionali inserite nel girone:
- Azerbaigian
- Liechtenstein
- Lituania
Il calendario del gruppo 2 della Lega D:
- Liechtenstein-Lituania (1^ giornata - giovedì 24 settembre, ore 20.45)
- Lituania-Azerbaigian (2^ giornata - domenica 27 settembre, ore 15)
- Azerbaigian-Liechtenstein (3^ giornata - giovedì 1 ottobre, ore 18)
- Azerbaigian-Lituania (4^ giornata - domenica 4 ottobre, ore 15)
- Liechtenstein-Azerbaigian (5^ giornata - venerdì 13 novembre, ore 20.45)
- Lituania-Liechtenstein (6^ giornata - lunedì 16 novembre, ore 18)
Il regolamento
- La Lega A prevede 4 gironi da 4 Nazionali ciascuna: le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno ai quarti di finale, abbinamenti che saranno decretati tramite sorteggio e vedranno come teste di serie le squadre vincitrici di ogni gruppo che giocheranno anche il ritorno in casa. Chi passa accederà alla fase finale, con semifinali e finale da disputarsi in gara secca;
- A differenza di quanto accadeva nelle edizioni precedenti, non saranno più tutte le ultime dei quattro gironi a retrocedere automaticamente in Lega B, ma soltanto le due peggiori quarte. Le altre due, insieme alle due peggiori terze (le due migliori saranno automaticamente salve), affronteranno gli spareggi contro le quattro seconde classificate dei gruppi della Lega B: chi vince giocherà in Lega A, chi perde andrà nella B;
- Questo per adattarsi verso quello che sarà il nuovo formato a partire dal 2028/29, dove Nations League passerà dalle attuali quattro leghe a tre, con 18 Nazionali in ciascuna lega che saranno divisi in tre gironi da sei squadre: ogni Nazionale disputerà sei partite contro cinque avversarie diverse.
Le date della fase finale
Quarti di finale
- Partite di andata: 25-27 marzo 2027 (data e orari da stabilire)
- Partite di ritorno: 28-30 marzo 2027 (data e orari da stabilire)
Semifinali
- Semifinale 1: 9 giugno 2027 (orari da stabilire)
- Semifinale 2: 10 giugno 2027 (orari da stabilire)
Finale 3°/4° posto
- 13 giugno 2027 (orari da stabilire)
FINALE
- 13 giugno 2027 (orari da stabilire)
Gli appuntamenti su Sky
- Le partite della Nations League 2026/27 saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW. Previsti per ogni giornata del torneo studi pre e postpartita quotidiani condotti da Federica Masolin e Sara Benci che saranno in compagnia dei talent e dei volti di Sky Sport, con aggiornamenti e collegamenti su Sky Sport 24 e gli highlights dei match anche sul sito SkySport.it e sui canali social di Sky Sport. Cronaca “always on” per gli Azzurri, con inviati sempre al seguito della Nazionale in ritiro, a Coverciano e nelle trasferte europee.