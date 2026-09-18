Prima convocazione anche per Issa Doumbia che, così come Zoma, è finito lontano dall'Italia per continuare il suo percorso e consacrarsi nel grande calcio. Non è solo questa storia ad accomunarli, ma una profonda amicizia che li lega fin da bambini. Sono cresciuti insieme all'Albinoleffe, entrambi con una famiglia arrivata da lontano e con un profondo desiderio di ripagarne i sacrifici attraverso il calcio. Il centrocampista ha salutato il club lombardo un anno prima di Momo, attratto dal Venezia con cui ha assaggiato la Serie A. Una prima stagione culminata con la retrocessione, ma che gli ha permesso di affermarsi poi in B e finire nel mirino dello Sporting, che lo ha acquistato in estate. Nessuna società italiana ha pareggiato la proposta dei portoghesi, così per entrambi l'estero è diventata la miglior vetrina per esprimersi ai massimi livelli.