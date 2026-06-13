Mondiali, i giocatori più giovani in campo nella storia
Entrato al 66' allo stadio Azteca contro il Sudafrica, Gilberto Mora ha scritto la storia del Messico ai Mondiali. A 17 anni, 7 mesi e 28 giorni, il jolly offensivo del Club Tijuana si è iscritto tra i giocatori più giovani in campo nella storia del torneo. Sfiorata la top 5 all-time alle spalle del mitico Pelé, ma il record assoluto resiste da 44 anni. Ecco la top 20 tra campioni e nomi a sorpresa (dati Transfermarkt)
- Età in campo ai Mondiali: 18 anni, 6 mesi e 1 giorno
- Partita: Inghilterra-Tunisia 2-0
- Data: 15 giugno 1998
- Età in campo ai Mondiali: 18 anni, 5 mesi e 12 giorni
- Partita: Corea del Sud-Togo 2-1
- Data: 13 giugno 2006
- Età in campo ai Mondiali: 18 anni, 5 mesi e 8 giorni
- Partita: Spagna-Costa Rica 7-0
- Data: 23 novembre 2022
- Età in campo ai Mondiali: 18 anni, 4 mesi e 28 giorni
- Partita: Camerun-Danimarca 1-2
- Data: 19 giugno 2010
- Età in campo ai Mondiali: 18 anni, 4 mesi e 22 giorni
- Partita: Cecoslovacchia-Olanda 3-0
- Data: 5 giugno 1938
- Età in campo ai Mondiali: 18 anni e 4 mesi
- Partita: Jugoslavia-Bolivia 4-0
- Data: 17 luglio 1930
- Età in campo ai Mondiali: 18 anni e 4 mesi
- Partita: Olanda-Danimarca 2-0
- Data: 14 giugno 2010
- Età in campo ai Mondiali: 18 anni, 3 mesi e 18 giorni
- Partita: Spagna-Costa Rica 7-0
- Data: 23 novembre 2022
- Età in campo ai Mondiali: 18 anni, 2 mesi e 26 giorni
- Partita: Francia-Messico 4-1
- Data: 13 luglio 1930
- Età in campo ai Mondiali: 18 anni, 2 mesi e 7 giorni
- Partita: Francia-Australia 4-1
- Data: 22 novembre 2022
- Età in campo ai Mondiali: 18 anni e 25 giorni
- Partita: Brasile-Bolivia 4-0
- Data: 20 luglio 1930
- Età in campo ai Mondiali: 18 anni e 3 giorni
- Partita: Germania-Giappone 1-2
- Data: 23 novembre 2022
- Età in campo ai Mondiali: 17 anni, 11 mesi e 19 giorni
- Partita: Camerun-Svezia 2-2
- Data: 19 giugno 1994
- Età in campo ai Mondiali: 17 anni, 8 mesi e 2 giorni
- Partita: Argentina-Nigeria 1-0
- Data: 2 giugno 2002
- Età in campo ai Mondiali: 17 anni, 7 mesi e 28 giorni
- Partita: Messico-Sudafrica 2-1
- Data: 11 giugno 2026
- Età in campo ai Mondiali: 17 anni, 7 mesi e 23 giorni
- Partita: Brasile-Urss 2-0
- Data: 15 giugno 1958
- Età in campo ai Mondiali: 17 anni, 6 mesi e 3 giorni
- Partita: Camerun-Austria 1-1
- Data: 11 giugno 1998
- Età in campo ai Mondiali: 17 anni, 3 mesi e 9 giorni
- Partita: Nigeria-Inghilterra 0-0
- Data: 12 giugno 2002
- Età in campo ai Mondiali: 17 anni, 3 mesi e 7 giorni
- Partita: Italia-Camerun 3-0
- Data: 17 giugno 1998
- Età in campo ai Mondiali: 17 anni, 1 mese e 10 giorni
- Partita: Jugoslavia-Irlanda del Nord 0-0
- Data: 17 giugno 1982