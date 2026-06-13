Entrato al 66' allo stadio Azteca contro il Sudafrica, Gilberto Mora ha scritto la storia del Messico ai Mondiali. A 17 anni, 7 mesi e 28 giorni, il jolly offensivo del Club Tijuana si è iscritto tra i giocatori più giovani in campo nella storia del torneo. Sfiorata la top 5 all-time alle spalle del mitico Pelé, ma il record assoluto resiste da 44 anni. Ecco la top 20 tra campioni e nomi a sorpresa (dati Transfermarkt)

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