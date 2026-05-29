13' - Giallo a Bernardo Silva per l'entrata dura su Kayembe: protesta Cristiano Ronaldo per il provvedimento
Portogallo-RD Congo, il risultato LIVE della partita dei Mondiali 2026
A Houston debutto per la Nazionale di Cristiano Ronaldo che, a 41 anni e 132 giorni, diventa il giocatore di movimento più anziano da titolare nella storia dei Mondiali. Pronti-via e la sblocca di testa Joao Neves su assist di Neto. Pericoloso Wissa
18' - Incursione in area di Nuno Mendes, fermato da Mpasi. Poi il tiro-cross seguente non trova Bernardo Silva
14' - Sinistro deviato di Bakambu, bravo a saltare secco Mendes. Si oppone Araujo
11' - Wissa! Reagisce subito la Repubblica Democratica del Congo: l'attaccante del Newcastle ci prova da fuori area col sinistro, pallone fuori di poco!
Ha segnato Joao Neves! Portogallo-RD Congo 1-0
6' - Pronti-via e la squadra di Martinez la sblocca alla prima conclusione nello specchio. Azione che si sviluppa a sinistra con Pedro Neto, che alza la testa e premia l'inserimento senza palla di Joao Neves. Ottimo lo stacco e la girata del centrocampista del Psg, alto 171 centimetri ma dal colpo di testa da centravanti puro. Nulla da fari per Mpasi, risultato che cambia subito a Houston
3' - Come prevedibile, già definiti i ruoli nel match: palleggio in mano al Portogallo che si spinge fino alla trequarti avversaria, difesa a cinque per la Repubblica Democratica del Congo che punterà sulle ripartenze
1' - All'età di 41 anni e 132 giorni, Cristiano Ronaldo è il giocatore di movimento più anziano ad aver iniziato una partita nella storia dei Mondiali
Stretta di mano tra i capitani Cristiano Ronaldo e Mbemba: tutto è pronto per il fischio d'inizio!
Sui maxischermi il ricordo a Diogo Jota, scomparso il 3 luglio 2025. Presente a Houston anche la sua famiglia
Squadre al completo per gli inni nazionali: si parte con quello del Portogallo, poi toccherà all'inno della Repubblica Democratica del Congo
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, il qatariota Al-Jassim
Il calendario del gruppo K
- Portogallo-RD Congo, 17 giugno ore 19
- Uzbekistan-Colombia, 18 giugno ore 4
- Portogallo-Uzbekistan, 23 giugno ore 19
- Colombia-RD Congo, 24 giugno ore 4
- Colombia-Portogallo, 28 giugno ore 1:30
- RD Congo-Uzbekistan, 28 giugno ore 1:30
Bernardo Silva cambia squadra: è ufficiale al Real Madrid
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Bruno Fernandes: "Il sogno è diventare campioni del mondo"
"Il sogno è diventare campioni del mondo", ha dichiarato Bruno Fernandes in un'intervista alla Fifa. "La chiave è concentrarci su ciò che possiamo fare per cambiare il fatto che il Portogallo non abbia mai vinto il Mondiale e diventare la prima squadra a riportare a casa la Coppa del Mondo". Su CR7: "Per noi è un enorme privilegio avere Cristiano come compagno di squadra. Penso che possiamo sempre imparare da lui".
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Non solo Portogallo-Congo: nella notte altre 3 partite
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Roberto Martínez, commissario tecnico del Portogallo, ha vinto il 70% delle sue partite ai Mondiali (7/10). Tra gli allenatori che hanno con 10 o più gare nella competizione da allenatore, solo Telê Santana (80%), Didier Deschamps (74%) e Joachim Löw (71%) vantano una percentuale di successi superiore.
Squadre in campo per il riscaldamento
Riscaldamento in corso per le due squadre: tra mezz'ora il fischio d'inizio.
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Nelle qualificazioni CAF ai Mondiali, nessuna delle squadre africane qualificate per l'edizione 2026 ha avuto più giocatori con sei o più partecipazioni a gol rispetto alla Repubblica Democratica del Congo: Cédric Bakambu (quattro reti e due assist) e Yoane Wissa (tre reti e tre assist) - sei ciascuno.
Cristiano Ronaldo del Portogallo è attualmente l'unico giocatore ad aver segnato in cinque edizioni dei Mondiali. Potrebbe diventare il primo nella storia, insieme a Lionel Messi, a partecipare a sei edizioni. A 41 anni, diventerebbe inoltre il secondo giocatore di movimento più anziano del torneo, dopo Roger Milla (42).
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La Repubblica Democratica del Congo si è qualificata per i Mondiali 2026 tramite gli spareggi intercontinentali, battendo la Giamaica per 1-0 dopo i tempi supplementari in Messico. Includendo gli spareggi, 10 delle 13 gare di qualificazione del Congo per il Mondiale 2026 sono terminate in pareggio (due) o sono state decise con un solo gol di scarto (6 vittorie, 2 sconfitte).
La Repubblica Democratica del Congo non ha segnato in nessuna delle tre partite giocate ai Mondiali del 1974, diventando una delle quattro nazionali a non aver ancora realizzato un gol nella competizione, insieme a Cina, Indonesia e Trinidad e Tobago. Solo Bolivia (cinque), Canada e Grecia (quattro) hanno giocato più incontri prima di andare a bersaglio nella competizione.
Questa sarà la seconda partecipazione della Repubblica Democratica del Congo ai Mondiali, la prima dal 1974 quando gareggiò come Zaire, dopo un'assenza di 52 anni. Solo Galles (64 anni), Egitto (56) e Norvegia (56) hanno registrato intervalli più lunghi tra due partecipazioni consecutive.
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Il Portogallo ha segnato in 10 delle ultime 11 partite giocate ai Mondiali; fa eccezione la più recente, nei quarti di finale dell'edizione 2022, persa per 1-0 contro il Marocco.
Il Portogallo ha vinto solo una delle ultime quattro partite d'esordio ai Mondiali, contro il Ghana nel 2022 (3-2). Le ultime tre gare al debutto nella competizione hanno inoltre prodotto 15 gol (sei fatti, nove subiti) peruna media di cinque a incontro.
Il Portogallo è una delle cinque nazionali europee ad aver partecipato a ogni edizione dei Mondiali dal 2002 in avanti, insieme a Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. I lusitani hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta in quattro delle ultime cinque edizioni.
La formazione della Repubblica Democratica del Congo in grafica
A disposizione: Fayulu, Epolo, Batubinsika, Kayembe, Kalulu, Mboku, Bogonda, Sadiki, Tshibola, Pickel, Cipenga, Kakuta, Elia, Mayele, Banza.
La formazione del Portogallo in grafica
A disposizione: Jose Sa, Rui Silva, Semedo, Ruben Dias, Dalot, Inacio, Costa, Nunes, Neves, Ramos, Joao Felix, Trincao, Leao, Guedes, Conceiçao.
Il miglior piazzamento del Portogallo ai Mondiali risale a 60 anni fa, con il terzo posto ottenuto in Inghilterra nel 1966. Da allora, l'unica altra semifinale raggiunta dalla nazionale lusitana è stata 20 anni fa in Germania.
Le due sconfitte del Portogallo contro avversarie africane ai Mondiali sono arrivate entrambe contro il Marocco, nel 1986 e nei quarti di finale dell'edizione 2022. Tuttavia, la nazionale lusitana è imbattuta contro le squadre dell'Africa subsahariana nella competizione, con un bilancio di tre vittorie e un pareggio.
Questo sarà il primo incontro in assoluto tra il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo.
Portogallo-RD Congo, fischio d'inizio alle 19
Portogallo e Repubblica Democratica del Congo fanno il loro esordio al Mondiale nella prima partita del Gruppo K. Calcio d’inizio alle ore 19 a Houston.