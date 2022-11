A segno in cinque edizioni diverse come nessuno era mai riuscito, Cristiano Ronaldo trascina il Portogallo in Qatar nonostante la recentissima separazione dal Manchester United. Un presente da svincolato ai Mondiali, situazione condivisa con altri giocatori in passato. Li ricordavate? E come era andata durante e dopo quel torneo? Ecco tutti gli altri casi

C'È ANCHE CR7! TUTTI GLI SVINCOLATI