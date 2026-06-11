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Tutte le mascotte ufficiali dei Mondiali

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La prima di sempre non fu introdotta sin dalla prima edizione in Uruguay, ma solo da Inghilterra 1966, quando fece la sua comparsa il leone Willie. Ricordi tutte le altre? Nel 2026 sono tre: Maple l'alce (Canada), Clutch l'aquila (Stati Uniti) e Zayu il giaguaro (Messico)  

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epa09444459 Argentina's Lautaro Martinez (C) celebrates with his teammates Lionel Messi (L) and Joaquin Correa (R) after scoring against Venezuela during the Conmebol qualifiers for the Qatar 2022 World Cup between Venezuela and Argentina, in Caracas, Venezuela, 02 September 2021. EPA/Miguel Gutierrez / POOL

Il primo gol di tutte le edizioni dei Mondiali

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