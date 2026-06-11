La prima di sempre non fu introdotta sin dalla prima edizione in Uruguay, ma solo da Inghilterra 1966, quando fece la sua comparsa il leone Willie. Ricordi tutte le altre? Nel 2026 sono tre: Maple l'alce (Canada), Clutch l'aquila (Stati Uniti) e Zayu il giaguaro (Messico)

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