Tutte le mascotte ufficiali dei Mondiali
La prima di sempre non fu introdotta sin dalla prima edizione in Uruguay, ma solo da Inghilterra 1966, quando fece la sua comparsa il leone Willie. Ricordi tutte le altre? Nel 2026 sono tre: Maple l'alce (Canada), Clutch l'aquila (Stati Uniti) e Zayu il giaguaro (Messico)
- Maple l'alce (Canada), Clutch l'aquila (Stati Uniti) e Zayu il giaguaro (Messico). Tre come i Paesi ospitanti, ognuna ideata per riflettere fedelmente la cultura, il patrimonio e lo spirito delle rispettive nazioni, simboleggiando unità, diversità e una passione condivisa per il calcio
- E le altre del passato?
- Il leone Willie, simbolo del calcio inglese.
- Juanito, un ragazzo col sombrero.
- Tip e Tap, due ragazzi con le scritte WM (Weltmeisterschaft, Campionato del mondo) e 74 sulle rispettive magliette.
- Gauchito, un ragazzo con cappello, foulard e frusta.
- Naranjito, un'arancia che indossa la maglia rossa della Spagna.
- Pique, un peperoncino con baffi e sombrero.
- Il nostro famosissimo Ciao, la figura stilizzata di un calciatore modellata da elementi cubici. Il verde, bianco e rosso sono ovviamente simbolo della nostra bandiera. Non può mancare il pallone.
- Striker, un cane con la maglia americana. Il significato è attaccante.
- Footix, un galletto il cui nome nasce dall'unione delle parole Football e Asterix.
- Nik, Kaz e Ato, personaggi creati al computer con precisi significati: Ato (l'arancione) è l'allenatore, gli altri due sono i calciatori.
- Goleo VI e Pille, rispettivamente un leone con la maglia tedesca e il suo pallone parlante.
- Zakumi, un leopardo dalla criniera verde.
- Fuleco, un armadillo di colore giallo con corazza azzurra.
- Zabivaka, un lupo. La sua traduzione sta per "colui che segna".
- La'eeb, una parola araba che significa "super-skilled player", cioè un calciatore dotato di una tecnica (le skills sono i famosi numeri/giochetti) sopraffina. Cosa rappresenta? È indescrivibile, e infatti ognuno è invitato ad interpretarlo a proprio modo