Dopo lo Scudetto, Antonio Conte vince il 2° trofeo della sua avventura a Napoli. Per il presidente Aurelio De Laurentiis si tratta invece del settimo (due Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane). Nella prossima edizione il trofeo non si giocherà in Arabia (sarà sede della Coppa d’Asia). Prima della partita il presidente della Lega Serie A Simonelli ha detto a Mediaset: “Non sappiamo ancora dove si giocherà. Probabilmente si tornerà alla gara unica”. Le foto più belle della premiazione PARTITA - PAGELL