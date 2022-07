8/25 ©Getty

IL POST 'TOTONERO' - Anche il calcio non aveva fatto eccezione in quegli anni: travolto nel 1980 dallo scandalo del calcioscommesse, che aveva coinvolto lo stesso Paolo Rossi, squalificato per 2 anni e tornato in tempo per giocare le ultime tre partite con la Juventus vincitrice in quella stagione dello scudetto della seconda stella, 'convincendo' Bearzot - una volta di più - a inserirlo nella lista dei convocati per la Spagna. Ancora una retrocessione, invece, per il Milan (stavolta per demeriti sportivi, dopo quella legata al Totonero).