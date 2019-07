L'Argentina impegnata nelle prossime edizioni della Nations League, la competizione riservata alle nazionali europee e vinta al primo colpo dal Portogallo. È il clamoroso scenario prospettato dagli argentini di "Doble Amarilla". I vertici dell'AFA, la federazione a capo del calcio argentino, starebbero valutando la proposta avanzata dal presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, per quella che sarebbe una scelta clamorosa. La voce è stata riportata a pochi giorni dall'eliminazione di Messi e compagni dalla Copa America 2019, avvenuta tra le polemiche per la direzione arbitrale nella semifinale persa per 2-0 contro il Brasile, ma - come sottolinea Doble Amarilla - la proposta recapitata alla federazione argentina sarebbe antecedente all'inizio della competizione. Il malcontento dell'AFA, che aveva anche deciso di inviare un esposto in merito agli arbitraggi della Copa America al presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez Wilson-Smith, criticando in particolare il mancato uso del VAR da parte del direttore di gara Roddy Zambrano, non sarebbe quindi l'elemento scatenante di una potenziale svolta per il calcio intercontinentale.

I primi contatti di Ceferin con l'AFA, infatti, risalgono al vertice esecutivo tenuto dalla FIFA a Roma nello scorso febbraio. In quell'occasione il numero 1 dell'Uefa, attraverso l'intermediazione di un emissario, avrebbe cercato di convincere direttamente Claudio Fabián Tapia, capo della federazione argentina, a unirsi alla Nations League 2020/2021. Non un tentativo di coinvolgere la Conmebol, la confederazione che include tutte le nazionali rappresentate nel calcio sudamericano, ma esclusivamente l'Albiceleste (e prima ancora il Brasile). La risposta iniziale di Tapia sarebbe stata negativa, ma il suo "no" non sarebbe stato categorico. I recenti sviluppi della Copa America, però, potrebbero rendere il processo di disaffiliazione dalla Conmebol meno improbabile. Una possibilità, ancora remota, che potrebbe ridisegnare la mappa mondiale del mondo del calcio.