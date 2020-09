Jorginho è regolarmente arrivato a Coverciano. Il centrocampista del Chelsea, tra i giocatori che ancora non avevano raggiunto il ritiro della Nazionale in vista delle prossime gare contro Bosnia e Olanda, si è riunito al gruppo di Roberto Mancini. Il classe 1991 è stato sottoposto ai vari controlli previsti dai protocolli vigenti per valutare la sua ammissibilità al raduno della Nazionale, dopo essere stato costretto all'isolamento per essere venuto a contatto con compagni di squadra positivi. Stesso problema che ha avuto Sandro Tonali, ancora in attesa del via libera. Considerata la sua indisponibilità, il Ct Mancini ha fatto sapere di aver deciso di escluderlo dalla lista dei convocati.