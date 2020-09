Stefan de Vrij ha lasciato il ritiro della Nazionale olandese a Zeist a causa di un infortunio. Il difensore dell 'Inter salterà dunque i match di Nations League con Polonia e Italia , a comunicarlo è stata la stessa Federazione orange attraverso i propri canali ufficiali. Il classe 1992 nelle prossime ore farà ritorno a Milano, dove si sottoporrà agli esami. Il club nerazzurro aspetta quindi notizie sulle sue condizioni, dal momento che la stagione inizierà ufficialmente il prossimo 7 settembre. De Vrij, che con l'Olanda conta 37 presenze totali, ha debuttato nel 2012. Non gioca tuttavia una gara con la maglia della propria Nazionale dall'ottobre del 2018 (1-1 con il Belgio). Le successive dodici partite, fra Nations League e qualificazioni agli Europei, le ha saltate a causa di infortuni o scelte tecniche (non facile battere la concorrenza di Van Dijk e de Ligt ).

Fondamentale per Conte

Discorso diverso, invece, nell'Inter. In nerazzurro De Vrij riveste un ruolo da assoluto protagonista. Nell'ultima stagione ha totalizzato 46 presenze fra tutte le competizioni (32 su 37 da titolare in campionato, 6 su 6 in Champions e 4 su 5 in Europa League). Il tutto condito da quattro gol e cinque assist.