Il neo acquisto della Juventus non ha preso bene l'esclusione in Svezia-Francia, gara di esordio in Nations League: "In allenamento era andato tutto molto bene, spero di giocare dall'inizio contro il Portogallo". Ma il Ct Andersson smorza i toni: "Ha qualità enormi, crescerà ancora"

La partita di Dejan Kulusevski contro la Francia si è limitata ad appena 20'. Il Ct Janne Andersson, infatti, lo ha fatto entrare solo al 70' nel match fra la Svezia e i Blues, gara di esordio in Nations League vinta da questi ultimi grazie alla rete di Mbappè. Una scelta che non ha fatto felice il giocatore della Juventus, anzi: "Sono rimasto scioccato", non ha usato mezzi termini il classe 2000 nel post partita, come riportato da Aftonbladet: "In allenamento era andato tutto molto bene, ma sfortunatamente il calcio è anche questo. Purtroppo non ho avuto la possibilità di incidere sull'incontro, è una sensazione strana ma rispetto la decisione dell'allenatore. Spero di giocare dall'inizio il prossimo incontro". Parole dure, chiare. Tanto è che sono dovuti intervenire perfino alcuni compagni di squadra per fare chiarezza: "A volte, dopo una partita, possono scappare frasi che possono essere fraintese", ci ha tenuto a precisare il difensore classe 1991 Pontus Jansson.