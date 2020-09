Nations League pronta a scendere di nuovo in campo per la seconda giornata. L'Italia di scena ad Amsterdam contro l'Olanda, calcio d'inizio lunedì 7 settembre ore 20:45

Torna subito in campo la Nations League, pronta per la seconda giornata. L'Italia di Mancini se la vedrà ad Amsterdam contro l'Olanda per quello che è di fatto il big match del Girone 1 della Lega A e anche la partita più bella di tutto il programma. Dopo il pareggio con la Bosnia serve il colpaccio, dal momento che de Jong e compagni all'esordio hanno battuto la Polonia. Nel Girone 3 spicca Francia-Croazia, mentre il Portogallo di CR7 (fuori alla prima a causa dell'infezione al piede) sarà ospite della Svezia. L'Inghilterra, che al debutto ha espugnato il campo dell'Islanda, affronterà la Danimarca, la Spagna - dopo il pareggio ottenuto allo scadere con la Germania - ospiterà l'Ucraina.