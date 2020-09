Dopo il pareggio con la Bosnia, l’Italia vuole tornare al successo per la seconda giornata di Nations League, dove affronterà l’Olanda. Roberto Mancini ha presentato così la sfida in conferenza stampa: "In queste ore verificheremo le condizioni di tutti, probabilmente dovrò cambiare molti giocatori. Ce ne sono alcuni che hanno fatto solo due allenamenti e non vogliamo che qualcuno si infortuni. Non è pensabile, ad esempio, che Sensi giochi due partite in quattro giorni. Saranno titolari Chiellini, Donnarumma, Jorginho e Immobile. Zaniolo e Kean? Sono cresciuti molto e spero continuino così, sono sulla buona strada". Il ct ha chiesto un atteggiamento offensivo: "Spero che la squadra giochi in modo propositivo, se avessimo giocato ad ottobre sarebbe stato meglio. Dispiace che non ci sia il pubblico. Fa piacere che gli olandesi rivedano il loro gioco nel nostro, detto da chi ha inventato il calcio totale rende felici. Il merito va ai giocatori che hanno interpretato bene questo tipo di calcio. In Italia ci sono stati gli olandesi più forti in assoluto. Con l'Olanda sarà una partita più spettacolare, che dobbiamo vincere senza perdere la nostra identità".