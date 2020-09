Il centrocampista della Fiorentina, non convocato per la sfida contro la Bosnia, salterà anche quella contro l'Olanda: è già in cura presso lo staff sanitario del club viola

Si ferma Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina, in gruppo con gli Azzurri ma fuori dalla lista dei 23 che venerdì hanno pareggiato contro la Bosnia, è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per una tendinite. Si tratta del terzo forfait per Roberto Mancini, dopo quelli di Bastoni e Bernardeschi. Il problema fisico di Castrovilli non sarebbe di grave entità, ma in via precauzionale si è deciso di lasciare il giocatore a Firenze dove verrà seguito dallo staff medico viola. Niente trasferta di Amsterdam dunque, dove la squadr allenata da Mancini lunedì affronterà l'Olanda nella seconda giornata di Nations League.