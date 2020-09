E’ una Repubblica Ceca completamente rivoluzionata rispetto al precedente match con la Slovacchia, quella che è scesa in campo contro la Scozia in Nations League. Dopo le positività al coronavirus di due giocatori - Tomas Soucek e l'attaccante della Roma Patrik Schick - e il rifiuto da parte della Uefa di rimandare il match la federazione ha sconvocato tutti, ct compreso, affidando la selezione al tecnico dell'Under 18 David Holoubek che in fretta e furia ha diramato nuove convocazioni in vista del match. 21 giocatori, tanti giovani e poca esperienza internazionale: solo l'attaccante Stanislav Tecl e il 36enne difensore Roman Hubnik, capitano del Sigma Olomuc, hanno un passato in nazionale.