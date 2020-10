Alessandro Florenzi si è da poco trasferito al Psg (in prestito), dopo la parentesi al Valencia e il saluto alla Roma. Cinque giornate già disputate in Francia di cui quattro da titolare, e un volo travagliato per raggiungere la Nazionale: "Ieri sera abbiamo fatto un atterraggio di emergenza, siamo dovuti rientrare a Parigi e ripartire stamattina - ha detto Florenzi nella conferenza stampa, come riporta il sito della Federazione -. A Parigi il gruppo mi ha accolto subito bene, riesco ad esprimere il mio calcio e lo faccio assieme a dei campioni, alcuni di loro fra i migliori al mondo. Livello del campionato? Inferiore alla A, ma il Psg è un mondo a parte. Per l'amichevole contro la Moldavia (in programma mercoledì 7 ottobre, ndr) Mancini ci ha già detto che dobbiamo affrontarla con l'obiettivo di vincere per il ranking. La Nazionale non è trascinante solo per i club, ma anche per la gente. In molti mi chiedono della Nazionale, evidentemente li facciamo divertire. L'impronta di Mancini è evidente, qualunque giocatore riesce ad inserirsi nel gruppo come se fosse qui da tanto tempo. Siamo stati bravi a ritrovarci dopo la situazione determinata dal Coronavirus, speriamo di poter preparare l'Europeo senza intoppi".