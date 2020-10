Archiviato momentaneamente il caos legato alla partita col Napoli e in attesa della decisione del giudice sportivo che dovrebbe assegnare il 3-0 a tavolino alla Juve e penalizzare gli azzurri di un punto in classifica (con relativo ricorso del Napoli), i bianconeri voltano pagina e aprono un nuovo capitolo, quello delle nazionali. Oggi a Coverciano è previsto il primo allenamento degli Azzurri di Mancini verso l'amichevole di mercoledì con la Moldova e i due match di Nations League con Polonia e Olanda. Nella lista ci sono anche i bianconeri Chiellini e Bonucci che, però, in ottemperanza alle disposizioni delle autorità sanitarie – come comunicato dalla Figc – potranno raggiungere il ritiro solo al termine degli accertamenti preventivi e ottenute le relative autorizzazioni, in quanto sotto regime di isolamento fiduciario dopo la positività riscontrata in due membri dello staff esterno della Juventus nella giornata di sabato. Un altro tampone negativo - dopo quello negativo di domenica - e poi il via libera per il viaggio verso Coverciano. Dove, in ogni caso, dovranno continuare a rispettare tutte le disposizioni previste dal regime di isolamento fiduciario.