Dejan Kulusevski e Cristiano Ronaldo sono stati tra i migliori dell’avvio di stagione della Juventus, ma per un po’ lasceranno i colori bianconeri che li uniscono, per vestire quelli delle rispettive nazionali. Portogallo e Svezia si sfideranno mercoledì sera per la Nations League e l’ex Parma ha rilasciato un’intervista ad Aftonbladet in cui ha parlato di CR7: "Abbiamo discusso un po' della partita e abbiamo scherzato. Gli ho detto che sarà difficile, lui è rimasto impressionato e ha detto che abbiamo giocato bene l’ultima volta. Sarà divertente incontrarlo ora che lo conosco di più, ma non c'è nessuno in grado di fermarlo. Se è in giornata può decidere tutto da solo. Non siamo riusciti a fermarlo l'ultima volta (ha segnato una doppietta, ndr), ma abbiamo un'altra possibilità. Non saprei cosa fare personalmente, forse sarei aggressivo per farlo innervosire. So che vuol dire giocare contro difensori che ti stanno addosso, è frustrante".