Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus

Il fuoriclasse portoghese della Juventus è risultato positivo al Covid-19 e salterà la sfida di Nations League in programma mercoledì tra il suo Portogallo e la Svezia. Il giocatore è asintomatico ed è stato subito posto in isolamento. Secondo le nuove norme del Governo italiano sulla quarantena dovrà attendere dieci giorni e un tampone negativo (e salterà minimo le sfide contro il Crotone e la Dinamo Kiev)

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato la Federazione portoghese con un comunicato sul proprio sito internet. Il giocatore "sta bene, senza sintomi ed è in isolamento". Per questo motivo il fuoriclasse della Juventus non prenderà parte alla sfida di Nations League, in programma mercoledì, tra il suo Portogallo e la Svezia.

Negativi gli altri tamponi sul gruppo squadra

Dopo il nuovo caso di positività (nei giorni scorsi il Portogallo aveva annunciato la positività del portiere Anthony Lopes), "gli altri compagni di squadra sono stati sottoposti a nuovi tamponi martedì mattina, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti del pomeriggio".

CR7 salterà minimo due partite

Secondo le nuove norme sulla quarantena varate dal Governo italiano, Cristiano Ronaldo dovrà rispettare dieci giorni di isolamento: da quel momento in poi basterà un tampone negativo per essere ritenuto guarito. Quindi, a conti fatti, il portoghese salterà come minimo la sfida di campionato contro il Crotone (del 17 ottobre), e quella di Champions League di martedì 20 contro la Dinamo Kiev.

Il messaggio di Georgina

Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, ha pubblicato sui social una foto del fuoriclasse portoghese con una frase di incoroggiamento: "Sei la mia ispirazione".