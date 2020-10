Gli Azzurri di Mancini, impegnati al Gewiss Stadium nelle sfida di Nations League contro l'Olanda di Frank de Boer, omaggiano la città di Bergamo con un minuto di raccoglimento per le vittime del Covid-19 e un grande Tricolore in Curva Nord. Tra i mille presenti in tribuna una delegazione di medici e infermieri degli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas e dei 243 sindaci della provincia

ITALIA-OLANDA LIVE